-Cenazesine gittiği babasıyla toprağa verildi SİVAS (A.A) - 14.11.2011 - Antalya'dan babasının cenazesine katılmak üzere yola çıkan, ancak Karaman'da geçirdiği trafik kazası sonucu eşi ve kayınbiraderiyle birlikte ölen kişi, eşi ve cenazesine gittiği babasıyla beraber Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde toprağa verildi. Koyulhisar ilçesinde ölen babası Hasgül Cenikli'nin (78) cenazesine katılmak üzere Antalya'dan yola çıkan, ancak hafif ticari aracın Karaman'da devrilmesi sonucu ölen Cavit Cenikli (45), eşi Zeliha Cenikli (45) ve kayınbiraderi Murat Taşkın'ın cenazeleri, memleketleri Sivas'ın Koyulhisar ilçesine getirildi. Cavit ve eşi Zeliha Cenikli ile cenazelerine gittikleri Hasgül Cenikli için Koyulhisar Hükümet Konağı önünde cenaze töreni düzenlendi. Koyulhisar İlçe Müftüsü Mahmut Taşyapan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından cenazeler, Koyulhisar Merkez Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Cenaze törenine ailenin yakınlarının yanı sıra Koyulhisar Kaymakamı İsmail Sündük, Koyulhisar Belediye Başkanı İlhan Eren, İlçe Jandarma ve Garnizon Komutanı Kıdemli Üsteğmen Yücel Yılmaz, İlçe Emniyet Amiri Yunus Emre Ünveren ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bu arada aynı kazada hayatını kaybeden Murat Taşkın'ın cenazesi de ilçeye bağlı Kalebaşı köyünde toprağa verildi. Karaman'ın Ayrancı ilçesinde dün 34 UF 3447 plakalı hafif ticari aracın, Ayrancı-Ereğli karayolunun 20. kilometresi Ağızboğaz köyü yakınlarında devrilmesi sonucu araçta bulunan Cavit Cenikli, eşi Zeliha Cenikli ile Murat Taşkın hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.