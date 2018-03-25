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Cenazesine 59 gün sonra ulaşılan Afrin şehidi Muratdağı için kurban kestiler

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi'nce, 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 23 Ocak günü şehit olan ve cenazesi 59 gün sonra bulunup, dün toprağa verilen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı için k

25 Mart 2018 20:13

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi\'nce, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda 23 Ocak günü şehit olan ve cenazesi 59 gün sonra bulunup, dün toprağa verilen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı için kurban kestirildi. 
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen programa Başkan Yılmaz Üçkan ve şehit aileleri katıldı. Programda, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan askerler için dua edildi. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Üçkan, şehit aileleriyle birlikte kurban kestiklerini belirterek, \"Şehit ailelerimiz, şehidimizin naaşı kaybolduğu günden itibaren ellerini açarak, dua ettiler. Allah\'a hamdolsun, duaları kabul oldu. Dün kardeşimizi şehitliğe defnettik. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Acımız büyük; ama biz imanımız gereği şükretmesini bilen bir toplumuz. Hiç kimse Türk milletini sınamaya kalkmasın. Özellikle bizler, vatanımız söz konusu olduğu zaman canımızı vermeye hazırız\" dedi.

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