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Cenazesinde kendi sesiyle helallik istedi

Zonguldak'ta hayatını kaybeden 96 yaşındaki Hamit Küçük'ün cenazesinde cemaate kendi sesi dinletildi

08 Mart 2015 01:20

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde hayatını kaybeden 96 yaşındaki Hamit Küçük'ün cenaze töreninde, bir hafta önce cep telefonuna kaydedilen kendi sesi dinletilerek, helallik istendi.

DHA'nın haberine göre, Karadon Site Camisi İmamı Fikri Karslı, yaptığı açıklamada, bir hafta önce kıldıkları cuma namazının ardından Hamit Küçük'le sohbet ettiğini ve Küçük'ün kendisine "artık çok yaşlandım, öleceğimi hissediyorum" dediğini söyledi.

Küçük'ün öldüğünde yakınlarından kendi sesiyle helallik almak istediğini aktaran Karslı, "Bunun üzerine ben de Küçük'ün 'Komşular ben gidiyorum, hakkınızı helal edin, ben size hakkımı helal ediyorum' sözlerini cep telefonu kamerası yardımıyla kaydettim. Küçük bu kayıttan bir hafta sonra geçirdiği bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Küçük'ün cenaze namazını ben kıldırdım. Cemaate cep telefonumdan Küçük'ün söylediklerini dinleterek ve helallik istedim. Cemaat de hakkını helal etti" diye konuştu.

İmam Karslı, Hamit Küçük'ün kendi sesiyle helallik istemesinin cenaze namazına katılan cemaati çok duygulandırdığını kaydetti.

 

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