Cenazesi çuvalda taşınan Muharrem'in ölümünde ihmal görülmedi (2)

AİLENİN AVUKATI: İTİRAZ EDECEĞİZ

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, ihmali olduğu iddia edilen kamu görevlileri hakkında \'kavuşturma yapılmasına yer olmadığı\'na karar verirken ailenin avukatı ve aynı zamanda Van Boro Başkanı olan Murat Timur, sonuna kadar hukuki sürecin takipçise olacaklarını söyleyerek şöyle konuştu:

\"Bu dosya burada sona ermeyecek. Biz hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu dosyada kovuşturmaya yer yok denilmesinin sebebi de bilirkişi raporuna dayandırılıyor. Yaklaşık 1 ay önce alınan bilirkişi raporunda bizim bu olayda sorumluluklarının olduğunu düşündüğümüzü kamu görevlilerinin sorumluluklarının olmadığına dair bir takım değerlendirmeler yapılmış. Bir bilirkişi heyeti hakime kanaat getirecek, yol gösterecek hukuki mütalaa veremez. Burada hukuki bir takım değerlendirmeler yapılmış, özellikle soruşturmayı yürüten savcının yapması gereken bir takım değerlendirmeleri bilirkişi yapmış, bu bilirkişinin değerlendirmelerini de Cumhuriyet Başsavcılığı gerekçe gösterip, olayda hiç birinin kusurunun olmadığını, hiç bir kamu görevlisinin kusurunun olmadığı ifade edilmiş. Dosyada da bir takım değerlendirmeler yapılmış. Sağlık Bakanlığının elinde gece görüşlü ambulans bulunmadığı, paletli kar araçlarının arızalı olduğu, mezranın bulunduğu yerde yolun açılmasının çok uzun bir zaman alacağı gibi tespitlere yer verilmiş. Tam da bizim söylemek istediğimiz şeyler bunlar, devlet olmanın gerektirdiği bir takım araçlar gereklidir. Devlet bu araçlar ve organizasyonu ile devlettir. Burada devletin içindeki bir kısım kurumunun devlet için gerekli olan araç ve teşkilatı iyi bir şekilde bulundurmadığından dolayı burada ihmalin olduğu açıkça görülüyor.\"

TİMUR: AİHM\'E GİDECEĞİZ

Kamu görevlilerinin açık ve net bir ihmali bulunduğunu savunan Timur, \"İhmale karşı ilgililer hakkında dava açılması ve Van Cumhuriyet Başsavcılığının kovuşturma kararına da önümüzdeki hafta itiraz edeceğiz. Buradan belki bir sonuç çıkmaz ama gerek Anayasa Mahkemesi gerekse de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yoluyla mücadelemize, hak arayışlarımıza devam edeceğiz\" dedi.



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