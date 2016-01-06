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Cenazesi 7 gün sokakta bekletilen Taybet İnan’ın defnedilmesi için AYM'ye başvuruldu

ÖHD, cenazenin kaldırılması için sokağa çıkma yasağına son verilmesini de istiyor

06 Ocak 2016 16:52

Şırnak’ın Silopi ilçesinde devam eden sokağa çıkma yasağı sırasında öldürülen ve cenazesi 7 gün sokakta bekletilen Taybet İnan’ın defnedilmesi için Özgürlükçü Hukukçular Derneği  (ÖHD), Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Özgürlükçü Hukukçular Derneği tarafından, defnedilme hakkı kapsamında yapılan başvuruda cenazenin bir an önce defnedilmesi için uygun koşulların oluşturulması istendi.

İMC’de yer alan habere göre, avukatlar cenazenin kaldırılması için sokağa çıkma yasağına son verilmesini de istiyor. Av. Ramazan Demir, yetkililerin “gelin cenazelerinizi alın” demesinin Anayasa Mahkemesi tarafından esas almasının da yanlış olduğunu savundu.

57 yaşındaki 11 çocuk annesi Taybet İnan 20 Aralık’ta öldürülmüştü. İnan’ın cenazesi saldırılar nedeniyle 7 gün boyunca sokaktan alınamamıştı. Günler sonra cenazesi alınan Taybet İnan hala defnedilmeyi bekliyor.

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