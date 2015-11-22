59 gün sonra İstanbul’a getirilen Aziz Güler'in cenazesi toprağa verildi

Rojava'da IŞİD'e karşı savaşırken hayatını kaybeden ve 59 gün sonra cenazesinin Türkiye'ye getirilmesine izin verilen Aziz Güler bugün toprağa verildi. Güler'in cenazesi için binlerce insan Gazi Cemevi önünde toplandı.

“Cenazesi geldiği için mutluyuz”

Radikal’den İdris Emen’in haberine göre, Aziz'i İstanbul'a Defnetmek istediklerini, ancak 59 gün boyunca cenazeyi getirilmesine izin verilmediğini söyleye abi Ersin Güler, “Aziz'in cenazesine kavuştuğumuz için mutluyuz. En çok annem ve babam için cenazesinin getirilmesini istedik. Aziz'de hep İstanbul'da yaşamak istiyordu. Ancak olmadı. Şimdi cenazesini buraya defnedeceğiz. Bizim gibi cenazelerinin getirilmesine izin verilmeyen birçok insan var. Umarım onların da geçişine izin verilir” dedi.

Göztepe taraftarları da katıldı

Cenazesi Gazi Cemevine getirilen Aziz Güler için tören düzenlendi. Törene, Güler'in arkadaşları, ailesi ve Güler'in üyesi olduğu Viva Göztepespor taraftarları katıldı.

Aziz'in cenazesine Katılmak için İzmir'den geldiklerini söyleyen Viva Göztepe taraftar grubu üyesi Ulaş Kantarcı, "Yaklaşık 30 Kişilik bir grup olarak cenaze için günübirlik geldik. Aziz bizim yoldaşımızdı. Göztepe tribünlerinde muhalif duruşu ve endüstriyel futbol karşıtı tutumuyla tanınan iyi bir yoldaştı. Aziz bu dünyada karanlığı yaymaya çalışan İŞİD'e karşı şehit düştü. Taraftar grubu olarak olarak son görevimizi yerine getirmeye geldik. Azizi'in mücadelesini sahipleniyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Güler'in cenazesi toprağa verildi.