-Cenazeleri İrlanda'ya götürecekler İZMİR (A.A) - 20.08.2011 - İzmir'de öldürülen İrlandalı kadınlardan Elizabeth Gruhan'ın eski kocası, cenaze işlemleri için Türkiye'ye geldi. Kızıyla buluşarak İzmir Adli Tıp Kurumuna geçen Raymond Mc Guinnes, cenazeleri alıp İrlanda'ya dönmek istediklerini söyledi. Elizabeth Gruhan'ın eski kocası Raymond Mc Guinnes, oğlu David ile Dublin'den tarifeli uçakla İzmir'e geldi. Kuşadası'nda ortak iş yaptığı inşaat firmasının yetkilileri tarafından Adnan Menderes Havalimanı'ndan alınan Mc Guinnes, cenazelerin tutulduğu İzmir Adli Tıp Kurumuna geçti. İzmir Adliye Sarayı içindeki Adli Tıp Kurumunda daha önceden gelen 15 yaşındaki S.G. de, burada babasıyla buluştu. Cenazelerin teşhis işlemini yapan Raymond Mc Guinnes, daha sonra morg çıkışından oğluyla ayrıldı. Mc Guinnes, burada gazetecilerin yönelttiği sorular üzerine, kendilerini çok iyi hissetmediklerini, cenaze işlemlerini tamamlayarak İrlanda'ya dönmek istediklerini söyledi. -Olay- Kuşadası'nda 15 yaşındaki İrlandalı S.G'nin, polise başvurarak, annesi Elizabeth Gruhan (54) ve Kathy Dinsmore (50) isimli arkadaşından haber alamadığını bildirmesi üzerine polis, genç kızın sevgilisi olduğu öğrenilen R.Ç'nin (17) ifadesini almıştı. Çelişkili ifadeler veren R.Ç, daha sonra iki kadını gezme bahanesiyle İzmir'e götürüp bıçakla öldürdüğünü itiraf etmiş, Buca yakınındaki ormanlık alanda 2 kadının cesedi bulunmuştu. Kadınları, kız arkadaşı S.G. ile evlenmelerine izin vermedikleri gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği belirtilen R.Ç, işlemlerinin ardından İzmir Adliyesine tutuklanarak Bergama Çocuk Tutukevine gönderilmişti.