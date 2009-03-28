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Cenazelere otopsi yapıldı

Enkazdan alınıp helikopterle Kahramanmaraş'a getirelen 5 cenazeye Devlet Hastanesi morgunda otopsi yapıldı.

28 Mart 2009 02:00

Enkazdan alınıp helikopterle Kahramanmaraş'a getirelen 5 cenazeye Devlet Hastanesi morgunda otopsi yapıldı.

Adli tabip incelemesinde, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun sağ femur başı (kalça) ve sol kolunun kırık olduğu, sağ kolunun göğsüne yapışık halde kaldığı saptandı.

Pilot Kaya İstektepe'nin büzülmüş halde kaldığı, boyun kırığının yanısıra başında darbeler olduğu görüldü.

Savcılık incelemesinden sonra Yazıcıoğlu'nun özel eşya ve elbiseleri 3 poşete konularak ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu'na teslim edildi.

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