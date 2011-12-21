-Cenazeler yakınlarına teslim edilmeye başlandı DİYARBAKIR (A.A) - 21.12.2011 - Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki trafik kazasında yaşamını kaybedenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edilmeye başlandı. Diyarbakır-Batman karayolunda 56 AF 155 plakalı midibüs ile 63 YU 771 plakalı tuğla yüklü tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölen 25 kişiden 24'ünün bulunduğu Bismil Devlet Hastanesi Morguna Siirt başta olmak üzere Diyarbakır, Batman ve çevre il ve ilçelerden yüzlerce kişi geldi. Kazada yakınlarının öldüğünü öğrenenler gözyaşlarını tutamazken, özellikle kadınların feryatları yürekleri dağladı. Fenalık geçirenlere hastane personeli tarafından müdahale edildi. Çevre il ve ilçelerden cenazeleri taşımak üzere 20'yi aşkın cenaze aracı hastane önüne getirildi. Çevredeki binalarda oturan vatandaşlar da hastane önünde bekleyen kadınları cenazeler teslim edilene kadar soğukta beklememeleri için evlerine davet etti. Bunun üzerine bekleyen bazı yaşlı ve kadınların bir bölümü vatandaşların evlerine gitti. -''Terhis olan oğluyla dönüyordu'' Cenaze için bekleyenlerden Murat Alan, kazada dayısı Süleyman Alan'ın yaşamını yitirdiğini, dayısının oğlu Veysi Alan'ın ise yaralandığını belirterek, ''Dayım askerden terhis olan oğlu Veysi Alan'ı havaalanında karşılamak üzere Diyarbakır'a gitmişti. Diyarbakır'dan Siirt'te dönmek üzere midibüse binmişti. Çok üzgünüz, cenazeleri alıp Siirt'e gideceğiz'' dedi. -Doktor kontrolünden dönüyordu Siirt eski belediye başkanı Mervan Gül ise midibüs sürücüsü Hikmet Yolbaş'ın yakını olduğunu, cenazesini almak için Bismil'e geldiğini dile getirerek, acılarının çok büyük olduğunu söyledi. Yıldız Polatoğlu da Diyarbakır'da oturduğunu, kazada ölen yeğeni, 3 çocuk babası Rıdvan Alaluk için geldiğini ifade ederek, ''Hayatını kaybeden Rıdvan Alaluk bir süre önce Diyarbakır'da kolundan ameliyat olmuştu. Doktor kontrolü için Diyarbakır'a gelmişti, kontrolün ardından Siirt'e dönerken kaza oldu. Cenazemizi bekliyoruz. Aldıktan sonra Pervari ilçesine götüreceğiz'' dedi. AK Parti İl Başkanı Ali İlbaş ise kazada asker yeğeni Metin İlbaş'ın yaralandığına değinerek, ''Bingöl'de vatani görevini yapan ve izinli olarak Siirt'e gelmek üzere yola çıkan yeğenim Metin de midibüsteydi. Yaralı olduğu için tedavisi sürüyor. Kazadan büyük üzüntü duyuyoruz'' diye konuştu. Kazada yaşamını yitiren ancak isimleri belirlenemeyen 4 kişinin M. Yavuz Emrak (36), Emine Atsız, Asiye Acar ve Elanur Acar (bebek) olduğu belirlendi. Böylece kazada hayatını kaybeden 25 kişinin isimleri belirlenmiş oldu.