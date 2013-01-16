Paris'ten Diyarbakır'a törenle uğurlandılar

Paris'te uğradıkları suikast sonucu hayatını kaybeden PKK kurucularından Sakine Cansız, KNK Paris Temsilcisi Fidan Doğan ve Leyla Söylemez’in cenazeleri dün(15 Ocak 2013) sabah Quai de la Rapee’de bulunan adli tıp morgundan alınarak konvoy halinde Paris’in dışında yer alan Villiers-le-Bel banliyösüne getirilerek tören yapıldı.

Törene Fransa’nın yanı sıra Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden de yoğun katılım oldu.Sabah saatlerinde morgdan alınan cenazeler Villiers-le-Bel banliyösünde bulunan Place de Villiers salonuna getirildi. Burada saat 15.00'e kadar devam eden cenaze töreninin ardından, tabutlar yeniden omuzlanarak uzun bir konvoy eşliğinde Diyarbakır'a uğurlanmak üzere havaalanına götürüldü.

Cenazeler bugün(16 Ocak 2013) İstanbul aktarmalı olarak Diyarbakır'a götürülecek.Akşam saat 20.35'de Diyarbakır Havaalanı'na ulaşacak olan cenazeler buradan kitlesel bir şekilde alınarak Bağlar Hastanesi morguna götürülecek. 17 Ocak Perşembe günü ise sabah 10.00'da Batıkent Meydanı'na tören düzenlendikten sonra cenazeler memleketlerine uğurlanacak.

Sakine Cansız'ın Tunceli'de yapılacak cenaze törenine DTK Eş Başkanı Aysel Tuğluk ve BDP milletvekilleri Sebahat Tuncel, Emine Ayna, Halil Aksoy, İdris Baluken ve Nazmi Gür katılacak.

BDP Eş Genel Başkanı Gültan Kışanak ile milletvekilleri Nursel Aydoğan, Ayla Akat Ata, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Özdal Üçer ve Nazmi Gür, Fidan Doğan'ın cenazesine katılmak için Maraş'a, BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, BDP milletvekilleri Mülkiye Birtane, Pervin Buldan, Hüsamettin Zenderlioğlu, Ertuğrul Kürkçü, Murat Bozlak ve Demir Çelik ise Leyla Şaylemez'in cenazesine katılmak için Mersin'e gidecek.

(Fotoğraflar- Fırat Haber Ajansı)







