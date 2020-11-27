Cenazeler İBB'nin otobüsleriyle taşındı

Mezarlıklar Müdürlüğü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bulaşıcı hastalık nedeniyle dün 231 kişinin hayatını kaybettiği İstanbul’da cenazeler belediye araçlarının bagajında görüntülendi.

İstanbul'da 26 Kasım itibariyle “bulaşıcı hastalık” kodu ile sağlık kurumlarından İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na bildirilen vefat sayısı 231 oldu. İstanbul'da bugün toplam 493 kişi vefat etti. Kilyos Mezarlığı’nda yeni defnedilmiş cenazelerin mezarları, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilmeyi bekleyen tabutların ve Alibeyköy Gasilhanesi’nde bekleyen cenazeler ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) otobüslerinin bagajında taşınan tabutlar görüntülendi.

Öte yandan dün İstanbul’da gasilhane görüntüleri ortaya çıkmıştı. İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Mezarlıklar Daire Başkanlığı Küçükçekmece Mezarlıklar Gasilhanesi önünden görüntüler paylaşmıştı. Görüntülerde yıkanmayı bekleyen cenazeler görüldü. Çok sayıda vatandaşın sıra beklediği görüntülere yansıdı.

İbrahim Özkan ise, “Lütfen tedbiri elden bırakmayalım. Maske-Mesafe-Temizlik” uyarısında bulundu.