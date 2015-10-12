Cenazeler defnediliyor, yas sürüyor

Ankara’da ‘Emek, Barış ve Demokrasi’ mitingi öncesi meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerden 11’i İstanbul’da toprağa verildi. Katliamda yaşamını yitiren 17 yaşındaki Dicle Deli’nin cenaze töreninde ablası ‘İsmin gibi akıp gittin Dicle’ diye feryat etti. HDP Üsküdar İlçe Teşkilatı üyeleri Vahdettin Ozkan (53), Azize Onat (42), Selim Örs (42), Ahmet Katurlu (40) ve HDP Ümraniye Teşkilatı üyesi Cemal Avşar (58) son yolculuklarına Ümraniye Yavuz Selim Camisi’nde birlikte uğurlandı.

Ahmet Katurlu’nun tabutunun üzerine PKK flaması koymak isteyenlere oğlu Harun Katurlu tepki gösterdi. “İstemiyorum sermesinler, benim babam onlar yüzünden öldü” diyen Katurlu, daha sonra gazetecilere de görüntü almamaları için bağırdı. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a da tepkili olan Harun Katurlu, yakınlarının ısrarı üzerine taziyeyi kabul etti. Katurlu babasının cenaze namazı kılınırken de baygınlık geçirdi.

Cenazeye HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, CHP İstanbul milletvekilleri Barış Yarkadaş ve Gamze Akkuş İlgezdi ile Mahmut Tanal, Oğuz Kaan Salıcı ve Berhan Şimşek de katıldı. Polis camiye yakın bir noktada TOMA ve zırhlı araçlarla yoğun güvenlik önlemleri aldı. Camiye gelenler HDP’li görevliler tarafından oluşturulan arama noktasından geçerek içeri girdi. Cenazeye yabancı gazeteciler de büyük ilgi gösterdi.

İstanbul’un başka semtlerinde de Ankara kurbanlar için cenaze törenleri yapıldı.

“Söz barış kazanacak”

17 yaşındaki lise öğrencisi Dicle Derin dün doğduğu evin karşısındaki Silivrikapı Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Silivrikapı Mezarlığı’na defnedildi. Dicle’nin cenazesini kadınlar camiden mezarlığa kadar omuzlarında taşıdılar. Katılımcılar da, “Dicle sana söz barış kazanacak” sloganları attılar. Cenaze törenine Dicle Deli’nin yakınları, arkadaşları CHP ve HDP Milletvekilleri, Şişli Eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da katıldı.

“Ben de ölebilirdim”

Bakırköy Belediyesi’nde zabıta memuru olan Faik Deli o anları şöyle anlattı: “Kızımla birlikte Ankara’ya gittik. Eğer ben o kortej içerisinde tanıdığım arkadaşlarımla selamlaşmamış olsaydım 2-3 dakika sonra kızımın yanında olacaktım. Kızımla aramda 50 metrelik bir mesafe vardı. O anı gördüm. o mesafede peş peşe 3-5 saniye arayla patlatılan iki bomba. Kızımın cesedini gece morgda bulabildim. İşin daha acısı o anda insanlar yerde cenaze parçaları toplarken güvenlik görevlilerinin gaz bombalarıyla, coplarla insanlara saldırmalarıydı. Ambulansların en azından 40 dakika gecikmeli gelmeleriydi. İnsanların cenazesine sahip çıkmasına bile tahammül edemeyen güvenlik görevlilerinin sorumlusu kim? Bence o talimatı veren insanlar o bombaların da orada patlatılmasının talimatını veren insanlardır. Bizim istediğimiz barış, kardeşlik. Onurlu bir yaşam. Bu saldırılar bizi yıldıramayacak. Yani bizi öldürdüler, katlettiler biz bu taleplerimizden, onurlu mücadelemizden vazgeçecek değiliz. Barışı isteyen insalara bomba yağdırmak hangi insanlığa hangi müslümanlığa sığar. “

Hepsinin barış hayalleri vardı

Cenazeye katılan HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Dicle’nin fotoğrafına bile bakmaya kıyamadıklarını belirterek, “Hepsinin barış rüyaları, barış hayalleri vardı. Barış rüyalarıyla Ankara’ya girtmişlerdi. Ancak bu rüyaları hazmeemeyenler, bu rüyaların üzerine büyük bir karanlıkla geldiller. Ve maaselef siyasi iktidar bu bataklığa, karanlığa su taşıyor ve bu karanlığı besliyor” dedi.

7 çocuğu yetim kaldı

HDP Ümraniye İlçe Başkanlığı’nda görevli Vahdettin Özkan, en küçüğü 1.5 yaşında olan 7 çocuk babasıydı. Yeğeni Zahide Özkan, “Amcam hayatını barışa adamış biriydi. Her nefesinde barış konuşurdu. Mahallemizde kavga edenleri bile ‘Barışın’ diyerek ayırırdı” diye konuştu.

Selim Örs 4 çocuk babasıydı. HDP Üsküdar İlçe Teşkilatı’nda görevli olan Örs, Kirazlıtepe Mahallesi’ndeki akrabaları ve partiden arkadaşlarıyla birlikte mitinge katıldı. 2 çocuk annesi Azize Onat da kayınbiraderi ve ailesiyle birlikte barış ve demokrasi için mitingdeydi. 4 çocuğu için boyacılık yaparak geçimini sağlayan Ahmet Katurlu’nun oğlu Harun, tabutunun başından ayrılmadığı babası için gözyaşı döktü.

Hakkını helal et diye gitti

HDP Üsküdar Başkanlığı’nda çaycı olarak çalışan Cemal Avşar’ın eşi Gülşen Avşar, “Mitinge giderken bana, ‘Orada başıma bir şey gelirse beni arkadaşlarımın yanına gömün. Hakkını helal et’ diyerek ayrıldı. Kan kaybından ölmüş. Vücudunda bozulma yoktu.” dedi.

Cenaze namazına katılan bir imam, cemaate Kürtçe hitap etti. Öğle vakti kılınan cenaze namazlarının ardından cenazeler Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

“Kadınların omuzlarında”

HDP Gaziosmanpaşa İlçe Teşkilatı’nın çalışmalarına destek veren ev kadını Fatma Esen’in tabutunu kadınlar taşıdı. HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya da Fatma Esen’in son yolculuğuna uğurlayanlar arasındaydı. İki çocuk sahibi Fatma Esen için Fatih Kadınlar Pazarı’ndaki Eruhlular Derneği önünde tören düzenlendi. Daha sonra Fatma Esen’in naaşı Ümmügülsüm Camii’ne götürüldü. Törende konuşan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, “Biz barışın yoldaşlarıyız. Bu canlarımız da barışın ve hakkın uğruna hayatlarını verdiler” dedi. Fatma Esen’in kızı Eylem Esen de, “Annem barış Ankara’ya gitti. Ben de gidecektim. Böyle bir şeyin olacağından emindim. O yüzden gitmedim. Anneme de engel olmak istedim ama beni dinlemedi ” dedi. Daha sonra HDP’li milletvekili Hüda Kaya ve diğer kadınlar, Fatma Esen’in tabutunu omuzlarında taşıyarak, Saraçhane’ye kadar yürüdü. Gazi Cemevi’ne getirilen cenaze kortej eşliğinde götürüldüğü Gazi Mezarlığı’nda defnedildi.

“Oğlumun mücadelesini sürdüreceğim”

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Güney Doğan ise Taşdelen Cemevi’nden son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Güney Doğan’ın annesi Derman ve babası Mustafa Doğan güçlükle ayakta durdu.

Mustafa Doğan yaptığı açıklamada, “Güneyin yoldaşları, arkadaşları, hepiniz hoş geldiniz. Güney savaşa karşı inadına barış dedi. Tayyip’in savaşına karşı inadına barış diyorum. Bu uğurda Güney’im şehit oldu. Ben oğlumun mücadelesini arkasındayım” dedi. Oğlunun tabutuna sarılan Derman Güney ise “Oğlum kalk ayağa. Sana ne oldu böyle. Bana oğlumun katilini getirin. Bulun oğlumun katilini” diye ağladı. HDP Milletvekili Beyza Üstün ile CHP Milletvekili Mahmut Tanal da törene katıldı. Güney Doğan Valide Sultan Mezarlığı’na defnedildi.

“Babamın yolundan gideceğiz”

Politika Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Tayfun Benol’un (57) cenazesi Üsküdar Karacaahmet Şakirin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Maltepe Başıbüyük Mezarlığı’nda toprağa verildi. Patlamada ölen Tayfun Benol’un cenaze namazına çocukları Deniz ve Özgür, eşi Gülderen Benol, sevenleri, arkadaşları ile bazı sivil toplum kuruluşlarından üyeler katıldı. Cenaze namazı öncesi cami avlusunda taziyeleri kabul ederken yakınlarına sarılarak ağlayan Gülderen Benol, “Patlama sırasında ben de meydandaydım. Ancak eşimin yanında olmadığım için birşey olmadı” dedi. Benol’un küçük oğlu Deniz Benol ise “Babam devrimci ve mücadeleci biriydi.

Bütün hayatını buna verdi. Biz de onun yolundan gideceğiz” şeklinde konuştu. Beyaz karanfillerin bırakıldığı Tayfun Benol’un naaşı kılınan cenaze namazından sonra omuzlara alınarak cenaze aracına sloganlar ve alkışlar arasında taşındı. Benol’un cenazesi daha sonra Başıbüyük Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Sloganlarla uğurlandı

Dicle Haber Ajansı Çukurova Büro Haber Şefi Rojda Korkmaz’ın babası Binali Korkmaz için Küçükçekmece’deki Garip Dede Cemevi’nde tören düzenlendi. Cenaze, törenin ardından bir süre omuzlarda taşınarak, helallik alınması için evine götürüldü. Binali Korkmaz’ın cenazesi daha sonra Kanarya Mezarlığı’nda defnedildi. Tören sırasında, “Teröre karşı omuz omuza”, “Binali Korkmaz ölümsüzdür” sloganları atıldı.

İnşaat-İş Sendikası kurucuları ve üyelerinden olan Tekin Aslan’ın cenazesi Kartal Cemevi’nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Cenazeye CHP İstanbul Milletvekilleri Barış Yarkadaş ve Gamze İlgezdi, CHP milletvekili adayları, Metin Ağırman, Cem Haydar Bektaş, Umut Çakır, Hasan Uzunyayla, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, CHP Kartal İlçe Başkanı Erdal Kıskanç, Pendik İlçe Başkanı Kemal ercan, Sultanbeyli İlçe Başkan Hayati Bozkaya, Alevi Bektaşi Federasyonu genel başkanı Baki Düzgün ve çok sayıda HDP ve CHP’li ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.