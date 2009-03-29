Cenazeler Ankara'ya getirildi

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile helikopter kazasında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi Ankara'ya ulaştı.



Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde partisince düzenlenen mitinge katıldıktan sonra Yozgat'a giderken Kahramanmaraş Merkez Döngel köyü yakınlarında bindiği helikopterin düşmesi üzerine yaşamını yitiren Muhsin Yazıcıoğlu ile BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, BBP Sivas İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı ve BBP Belediye Meclis üyesi adayı Murat Çetinkaya'nın cenazeleri Türk Hava Yolları tarafından tahsis edilen yolcu uçağıyla Ankara'ya getirildi.



Cenazeleri taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı'nda kargo bölümüne yanaştı. Cenazeler, BBP yöneticileri, TBMM Başkanı Köksal Toptan, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Abdülkadir Aksu, Necati Çetinkaya, partililer ve yakınları tarafından karşılandı.



Üstündağ, Yancı ve Çetinkaya'nın tabutları kortej üzerinden elden ele taşınarak Ankara Büyükşehir Belediyesine ait cenaze araçlarına yerleştirildi. Daha sonra Yazıcıoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu tekbir sesleri arasında kortejde bulunan vatandaşların elleri üzerinde taşınarak cenaze aracına alındı. Cenaze araçları, vatandaşlar ve BBP'liler tarafından oluşturulan konvoy eşliğinde Gazi Hastanesi morguna kaldırılmak üzere yola çıktı.



Esenboğa Havalimanı'na gelen BBP'liler bekleyişleri sırasında tekbir getirerek, dualar etti. Bu sırada bazı partililer, üzerinde Yazıcıoğlu'nun fotoğrafının yer aldığı ve altında "Ey sonsuzluğun sahibi sana ulaşmak istiyorum" yazan büyük bir pankart açtı.



Ellerinde, "Türk milletinin başı sağolsun", "Üşüyoruz Başkan" ve "Seni beklemek güzeldi" yazan Yazıcıoğlu'na ait fotoğraflar da taşıyan BBP'lilerden bazılarının ağladığı görüldü.



Bu arada, MHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş da havaalanında partililere başsağlığı dileklerini ileterek, partililerle kısa süre sohbet etti.



Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer, kızı Firuze, oğlu Kağan, TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil ve diğer ölenlerin yakınları da aynı uçakla Ankara'ya geldi.



Cenazelerin getirilişi nedeniyle Esenboğa Havalimanı'nda yoğun güvenlik önlemi alındı. Çok sayıda ambulans bekletildi.



Muhsin Yazıcıoğlu için 31 Mart Salı günü TBMM'de tören düzenlenecek. Törenin ardından Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Yazıcıoğlu'nun cenazesi daha sonra BBP Genel Merkezi'ne getirilecek ve daha sonra Ankara'da toprağa verilecek.

