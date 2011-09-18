-Cenazeler ailelere teslim edildi KAYSERİ (A.A) - 18.09.2011 - Van'dan İstanbul'a giderken yanan cezaevi nakil aracında hayatını kaybeden 5 tutuklu ve mahkumun cenazeleri, ailelerine teslim edildi. Van'dan yola çıkan ve Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi yakınlarında yanan cezaevi nakil aracının içinde hayatını kaybeden 5 tutuklu ve mahkumdan alınan DNA örneklerinin eşleştirmesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda tamamlandı. Yapılan test sonuçlarına göre cenazelerin kimlikleri tespit edildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgunda bekleyen tutuklu Akif Karabalı ve Abdülsettar Ölmez ile Van Cezaevi'nde cezasını çeken ancak İstanbul'daki bir davanın duruşmasına katılacak hükümlüler Medeni Demir, Sinan Askan ve İsmet Evin'in cenazeleri, DNA sonuçlarının ardından aileleri tarafından teslim alındı. Ambulanslarla memleketlerine götürülen cenazelerden Akif Karabalı'nın Muş'un Hasköy ilçesinde, İsmet Evin'in Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Sinan Askan'ın Malatya'da, Abdulsettar Ölmez ve Medeni Demir'in ise Van'da toprağa verileceği öğrenildi.