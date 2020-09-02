Cenazeden Koronavirüs kaparak öldüğü iddia edilen imamın eşi: Hiçbir eğitim, yeterli ekipman verilmedi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin cenazelerini yıkamakla görevli İmam Osman Çilenti'nin virüs kaparak hayatını kaybetmesinin ardından konuşan ailesi, imama Müftülük tarafından hiçbir eğitim verilmemiş olduğunu söyledi.

Osman Çilenti'nin eşi Rahime Çilenti, "Eşimi koronavirüslülerin cenazelerini yıkamakla görevlendirdiler ama müftülük eğitim vermedi, teçhizatında da sıkıntı vadı" dedi.

Çilenti'nin oğlu Mustafa Çilenti de babasının virüsü başka yerden kaptığına dair söylentiler çıkarılmaya çalışıldığını söyleyerek "Babam cenazeyi yıkayıp geldikten sonra kendini karantinaya aldı, daha önce kapmış olsaydı bize de bulaşırdı" dedi.

Çilenti'nin ailesi olayla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını da açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ne olmuştu?

44 yaşındaki cami imamı Osman Çilenti'nin, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin cenazelerini yıkadıktan sonra hastalandığı iddia edildi. Hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Çilenti, 21 Ağustos'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çilenti'nin ailesinin ihmal iddiası üzerine, Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma başlattı. Siverek Kaymakamlığı da idari soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

Ölen imamın ailesi, sosyal medya üzerinden Çilenti’nin ölümünde ihmal olduğu iddialarını gündeme getirdi.

Kaymakamlık'tan yapılan açıklamada da "Vefat eden vatandaşlarımızın dini vecibeleri gereği yıkanması hizmeti, ilçemiz Devlet Hastanesi'nde yapılmakta olup, yıkama hizmetinde görevli bütün personellere gerekli koruyucu ekipman sağlanmıştır. Merhumun (Osman Çilenti), Covid-19’a ne zaman ve ne şekilde yakalandığını tespit etme imkanı bulunmamakla birlikte, vefat olayında ihmal bulunduğu, savunmasının alınması, merkeze çeklime talebinin kabul edilmemesi gibi iddialara ilişkin başlatılan idari soruşturma devam etmektedir" denildi.