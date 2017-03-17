Cenazeden dönen midibüs devrildi: 2 ölü, 5 yaralı

Sivas'ta yakınlarının cenazesinden dönenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Malatya'da bir yakınlarının cenazesine katıldıktan sonra İstanbul'a dönenleri bulunduğu Akil Satılmış yönetimindeki midibüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak Sivas-Malatya karayolunun Kangal ilçesi mevkisinde devrildi.
Kazada, Ayşe Doğanyılmaz (71) ve Adıgüzel Kınalı (66) olay yerinde hayatını kaybetti. Midibüste bulunan 16 yolcudan Cafer Doğanyılmaz, Satı Yılmaz, Ali Kınalı, Erdal Doğanyılmaz, Süleyman Doldur da yaralandı.
Kangal Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.