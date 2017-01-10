Cenazede çatı çöktü: En az 1 ölü

İstanbul Ataköy'de bulunan 5. Kısım Camii'nde cenaze namazı için toplananların üzerine, biriken karın ağırlığını taşıyamayan tente çatı çöktü.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, olayda bir kişinin hayatını kaybettiğini, 10'dan fazla yaralı olduğunu açıklandı.

NTV Televizyonu ise ölü sayısını iki, yaralı sayısını ise 20 olarak duyurdu.

Olay sırasında, cami avlusunda, iki cenazenin yakınlarının bulunduğu öğrenildi.

Çökmenin ilk cenaze namazının kılınmasının ardından gerçekleştiği açıklandı.

Doğan Haber Ajansı'na konuşan bir görgü tanığı, "Geldiğimiz andan beri 'lütfen tenteler altından geçmeyin, çökebilir' deniliyordu. Kar hızlanmıştı. İlk cenaze namazı kılındıktan sonra bir anda tente çöktü. Kaos oldu. Herkes kendi arkadaşının yardımına koştu" dedi

Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu, olay sonrası yaptığı açıklamada, "İmama, namazı camii içinde kıldırması konusunda uyarı da yapılmış ancak bir şey olmaz mantığıyla böyle üzücü bir olay yaşandı" dedi.

Olayın ardından camiye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) çalışması sonucu kurtarılan bazı yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.