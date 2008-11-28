Cenazede bakana protesto

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, İskenderun’da PKK’lılarla girdiği çatışmada şehit olan iki polis memurunun cenaze töreninde protesto edildi.



Hatay'ın İskenderun İlçesi bağlı Denizciler Beldesi’nde, Amanos Dağları’nda yuvalanan teröristlerin, PKK’nın kuruluş tarihi olan 27 Kasım 1978’in yıldönümünde düzenlediği saldırıda şehit düşen polis memurları İbrahim Darıcı (37)ve Halil Aksak’ın (38) cenazeleri gözyaşları ve dualarla memleketlerine uğurlandı.



İskenderun Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Grup Amirliği’ndeki cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Atalay konuşma yaptığı sırada protesto edildi. Bozkurt işaretleri yapıp ‘Hükümet istifa’ diye bağıran 10-15 kişilik grup ‘Hainleri Meclis’e yemeğe çağırın’, ‘Onlara maaş bağlayın’ sloganı atınca sivil polisler grubun içine girip uyarılarda bulundu.



7 bin kişinin katıldığı törende bu kez ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’, ‘Kahrolsun PKK’ sloganları yükseldi. PKK’yı lanetleyen sloganlar Fener Caddesi’nde yankılandı. Atalay, Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal, Hatay Valisi Nusret Miroğlu, Adana Valisi İlhan Atış, Osmaniye Valisi Zübeyir Kemelek ve protokol, 60 metrelik kortej yürüyüşüne katılmadı.



Şehit eşi: Ağlamayacağım



Cenaze töreninde şehit polisler İbrahim Darıcı ve Halil Aksak’ın aileleri tabutlara sarılıp, gözyaşı döktü. Şehit Halil Aksak’ın eşi Ayşe Aksak, çocukları Kübra ve Ömer ile tabutun başına geçip, PKK’ya lanet yağdırdı. 6 yaşındaki oğlu Ömer’i kucağına alıp, tabutun önünde Türk Bayrağı’nı okşayan Ayşe Aksak, “Ağlamayacağım, hainleri güldürmeyeceğim. Herkes bilsin şehidim ölmedi. Vatan sağ olsun. Ömer’i de senin gibi polis yapacağım. 10- 15 sene sonra senin izinden yürüyecek. Anlasınlar o hainler bu bayrağı indiremeyecekler. Halil gibileri oldukça, onlar boş hayallerle yaşıyorlar. O şerefsizlere bu yeter” dedi.



'Kalk, ben sensiz ne yaparım'



3 çocuğuyla şehit eşi İbrahim Darıcı’nın tabutunun başına gelen Zeynep Darıcı ise, “Bizi yalnız bırakma. Kaldırın onu. Orada yatamaz, kalk İbrahim. Ben sensiz ne yaparım?” diye gözyaşı döktü. Babalarının fotoğrafına bakan Gamze, Gözde ve Taha’nın ağıtları ise yürek parçaladı. Şehit İbrahim Darıcı’nın babası Esef Darıcı ise 8 çocuğundan 6’sının erkek olduğunu belirtip Atalay'a sarılarak, “Geride 5 oğlum var. Bu vatana hepsi feda olsun" diye konuştu. Halil Aksak’ın amcası Hüseyin Aksak ise baygınlık geçirince ambulansla hastaneye götürüldü.



'Şehitler birliğimizi pekiştiriyor'



Bakan Atalay, cenaze töreninde yaptığı konuşmada “Her verilen şehit, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştiriyor” dedi. Bazen konuşma yapmanın çok zor olduğunu, sözün tükendiği anlar olduğunu kaydeden Atalay, “Az önce şehit babasıyla konuştum. ‘6 oğlum var, diğerleri de devlete feda olsun’ dedi. İşte Türk toplumunun yapısı bu” diye konuştu.

Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal da, vatan topraklarının kolay kazanılmadığını vurgulayıp, emniyet teşkilatı ve güvenlik güçlerinin vatanı, milleti ve bayrağı için gerektiğinde canlarını vermeye hazır olduklarını belirtti. Köksal, “Daha önce de şehit verdik, bugün de vereceğiz. Ancak hainler gerekli cezayı mutlaka görecek” dedi.

Terör örgütü PKK’nın lanetlendiği yürüyüşünün ardından şehit polis memurlarından İbrahim Darıcı’nın cenazesi Gaziantep’in Araban İlçesi’ne, Halil Aksak’ın cenazesi Kahramanmaraş’a gönderildi.



Yaralı polisin tedavisi sürüyor



3 kişi olduğu sanılan teröristlerin Denizciler Belde Belediye Garajı’nın bekçisi 40 yaşındaki Yakup Bakır’ı etkisiz hale getirerek ve ona ait 31 UN 822 plakalı otomobili gasp edip gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan Mehmet Zakir Kaya (58), Fatma Kaya (50) ve Eray Kaya (1) dün taburcu edildi. Operasyonda yaralanan polis memuru İhsan Başez’in ise tedavisinin İskenderun Devlet Hastanesi’nde sürdüğü bildirildi.

Amanos Dağı’na kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede Özel Tim ve askerlerin katıldığı operasyonlara devam ediliyor.

