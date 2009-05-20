Cenaze töreninden notlar

* Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’ndaki törenin başlamasına 2 saat olmasına rağmen salon dolup taştı. Kalabalık salona sığmazken, dışarıda kalanlar camlara yüklenince izdiham yaşandı. Törene, Mersin’den altmış lise ve üniversite öğrencisinin yanı sıra birçok ilden çok sayıda ÇYDD bursiyeri ve aileleri de katıldı. Törene katılan başörtülü kadınlar da dikkat çekti.



* Törene katılan Yargıtay Onursal Başkanı Sabih Kanadoğlu, eski MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral Tuncer Kılınç ve CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, salona girdiğinde kalabalık tarafından ayakta alkışlandı.



* Törendeki konuşmalar sırasında sık sık Ergenekon davası kapsamında Türkan Saylan’ın evine ve dernek şubelerine yapılan operasyona gönderme yapıldı, bundan dolayı AKP hükümetini kınayan mesajlar verildi.



* Törene katılanlar “Yiğidim aslanım burda yatıyor” türküsü ve “Arkadaş” şarkısını hep bir ağızdan söyledi.



* ÇYDD yöneticilerinden Gülsün Kaya, Saylan’ın 30 mektup yazmak istediğini, bunlardan 15’inin tamamlandığını söyleyerek, kız çocuklarına, doktorlara hitaben yazılı mektuplardan sık sık alıntılar yaptı.





* Saylan’ın iyileştirdiği bir cüzzam hastasının camide naşının üzerine sarılıp ağıt yakması çevresindekileri gözyaşlarına boğdu.



* Yürüyüşe katılanlar, “Hoşçakal Atatürk’ün kızı”, “Ne şeriat ne darbe” ve Milliyet’in ÇYDD ile birlikte yürüttüğü “Baba Beni Okula Gönder” kampanyasının sloganının yazılı olduğu pankartlar taşıdılar.



* Prof. Ayşe Soysal, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, CHP Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu Saylan’ın ailesiyle en önde yer aldı.



* Prof.Saylan’ın avludan çıkarılan tabutu, askerler tarafından da bir süre taşındı.

