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CENAZE TÖRENİNDEN DÖNERKEN ÖLDÜLER TRABZON (A.A)

17 Ocak 2011 01:53

-CENAZE TÖRENİNDEN DÖNERKEN ÖLDÜLER TRABZON (A.A) - 16.01.2011 - Trabzon'da, meydana gelen trafik kazasında, bir akrabalarının cenaze töreninden dönen sürücü ile eşi öldü. Alınan bilgiye göre, İl Özel İdarisinde işçi olarak çalıştığı belirtilen Eyüp Sultan Bektaş'ın (51) kullandığı 61 TL 616 plakalı otomobil, Akçaabat ilçesi Yeşiltepe Köyü'ndeki yolda, kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton su deposuna çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Eyüp Sultan Bektaş ile yanındaki eşi Ergül Bektaş (48) olay yerinde öldü.  Bir akrabalarının cenaze törenine katılıp akşam saatlerinde okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledikten sonra evlerine döndükleri öğrenilen çiftin cenazeleri, Akçaabat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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