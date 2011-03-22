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CENAZE TÖRENİNDE KARGAŞA NUSAYBİN (A.A)

22 Mart 2011 20:34

-CENAZE TÖRENİNDE KARGAŞA NUSAYBİN (A.A) - 22.03.2011 - Bingöl'de güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen terör örgütü PKK mensubunun cenazesinin Mardin'in Nusaybin ilçesinde defnedilmesinin ardından polise, taş ve molotofkokteyli ile saldıran göstericiler biber gazı ve tazyikli su kullanılarak dağıtıldı. Bingöl'de güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada ölü ele geçirilen terör örgütü PKK mensubu Halime Baş'ın yakınları tarafından alınan cenazesi, memleketi olan Nusaybin'e getirilerek, Moris Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye katılan grubun yürüyüşüne izin verilmemesi üzerine, gruptan bazı kişiler polise molotofkokteyli ve taşlarla saldırdı. Polis göstericileri tazyikli su ve biber gazı kullanarak dağıttı. Olaylar sırasında bir kişi yaralandı. Şirin Bulvarı'nda da olaylara müdahale eden zırhlı polis aracı ile çarpışan motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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