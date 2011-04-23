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Dünya

CENAZE TÖRENİNDE KALABALIĞA ATEŞ AÇILDI  AMMAN (A.A)

23 Nisan 2011 17:47

-CENAZE TÖRENİNDE KALABALIĞA ATEŞ AÇILDI  AMMAN (A.A) - 23.04.2011 - Suriye'de, dün göstericilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında en az 88 kişinin öldüğü haberlerinin ardından bugün de düzenlenen cenaze törenlerinde kan aktığı belirtildi. Uluslararası ajanslara göre, ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen cenaze törenlerine on binlerce kişi katılıyor. Başkent Şam'ın Douma semtindeki cenaze törenine yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı ve güvenlik güçlerinin kalabalığa karşı gerçek mermi kullandığı ileri sürüldü. Görgü tanıklarına göre, açılan ateş sonucu en az 4 kişi öldü.  İzraa'da da yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı cenaze töreninde gerçek mermilerle ateş açıldığı kaydedildi.  Şam'daki cenazenin düzenlendiği bölgede, camiden mezarlığa doğru ilerlenirken, çevredeki binalarda bulunan keskin nişancılar tarafından kalabalığa ateş açıldı. Cenaze törenine katılanlar yönetim karşıtı ve Devlet Başkanı Beşşar Esad aleyhine sloganlar atıyor.

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