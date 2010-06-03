Cenaze töreninde gözyaşı ve öfke

T24- İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren gemilere yaptığı saldırıda hayatını kaybeden 9 yardım gönüllüsünden 8'i için İstanbul Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Cami avlusundaki yoğun kalabalık nedeniyle, İbrahim Bilgen, Ali Haydar Bengi, Çetin Topçuoğlu, Necdet Yıldırım, Furkan Doğan, Fahri Yaldız, Cengiz Songür, Cengiz Akyüz'ün Türk bayrağına sarılı tabutları başında, her aileden sadece birer kişinin bulunmasına izin verildi.

Tabutların üzerine ayrıca Filistin bayrakları ile üzerinde Kelime-i Tevhit yazılı yeşil bayrak konuldu.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, cenaze namazı öncesi cami avlusunda, taziyeleri kabul etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu cenazelerin yakınlarına taziyelerini ilettiler.

Bakan Yıldız, Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, AK Parti İl Başkanı Babuşçu, AK Parti Milletvekili Nusret Bayraktar cenazelerin yakınları ve cemaatle birlikte cenaze namazı için saf tuttu. Cenaze namazına saldırıda yaralanan bazı gönüllüler de katıldı, gemide yer alan bazı yabancı Müslüman kadın aktivistler de ön sırada saf tuttu.

Cenazeler için imamlar tarafından tek tek cenaze namazı kılındı. Bazı vatandaşların cami avlusundaki yoğunluk nedeniyle ellerinde Türk bayraklarıyla cami avlusunun duvarları üzerinde namaz kıldığı görüldü.

Öte yandan, İsrail bayrağı üzerinde "Şehadetiniz mübarek olsun ey cennetin yolcuları..." yazılı dev pankart dikkat çekti. Vatandaşlar, attıkları sloganlarla İsrail'i protesto etti. Cenazelerin yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Saldırıda hayatını kaybeden Necdet Yıldırım'ın cenazesi toprağa verildi. Yıldırım'ın cenazesi, saldırıda hayatını kaybedenler için Fatih Camisi'nde gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından Edirnekapı Mezarlığı'na getirildi.

Burada din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Cenaze sırasında birçok kişinin gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi. Yıldırım'ın cenazesi, daha sonra toprağa verildi.

Cenaze nedeniyle Edirnekapı mevkisinde bir süre trafik aksarken kalabalık nedeniyle bir kişi baygınlık geçirdi.

Cevdet Kılıçlar'ın cenazesinin ise yarın Beyazıt Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.