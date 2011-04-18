-CENAZE TÖRENİNDE ATEŞ AÇILDIĞI İDDİASI AMMAN (A.A) - 17.04.2011 - Suriye'nin Humus kentinde, daha önceki olaylarda ölen bir kişinin cenazesine katılanlara güvenlik güçlerince ateş açıldığı ve 3 kişinin öldüğü bildirildi. Görgü tanıklarına göre, güvenlik güçleri tarafından önceki gün öldürülen bir kişinin Humus kentinde yapılan cenaze töreni protesto gösterisine dönüştü. Cenazeye katılanların, polis ve Devlet Başkanı Beşşar Esad'a bağlı silahlı kişilerin konuşlandığı otoban üzerindeki bir köprü üzerinde hükümet karşıtı sloganlar atarak yürüyüşe geçtiğini belirten görgü tanıkları, güvenlik güçlerinin, bu kişilere ateş açması sonucu 3 kişinin öldüğünü bildirdi.