Cenaze konvoyunda kaza: 4 yaralı

Manisa 'da, cenaze konvoyunda yer alan bir otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Geçen hafta intihar sonucu yaşamını yitiren bir yakınlarının cenazesini İzmir'den Manisa'ya getirenlerin oluşturduğu araç konvoyunda yer alan Hamit Çelik idaresindeki 45 AE 367 plakalı otomobil, Sabuncubeli mevkinde yağıştan kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek, yaklaşık 20 metre yükseklikten dere yatağına devrildi.

Kazada, araç sürücüsü Hamit Çelik ile beraberindeki Müslüm Sencer, Hasan Kesik ve Fazlı Demir yaralandı.

Konvoydaki diğer araçlarda bulunan yakınlarının yardımına koştuğu yaralılar, 112 Acil Servis ambulanslarıyla Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi ile Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.