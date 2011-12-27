-Cenaze evinde göçük: 15 yaralı AFYONKARAHİSAR (A.A) - 27.12.2011 - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesindeki bir cenaze evinde meydana gelen göçükte 15 kişi yaralandı. Sinanpaşa ilçesinde vefat eden Hayri Ölmez'in cenazesinin defnedilmesinin ardından merhumun yakınları ile komşular, taziye için eve geldi. Yaklaşık 15 yıldır kullanılmayan ahşap evin zemin katındaki sobayla ısıtılan odada, Kur'an-ı Kerim okunurken zemin çöktü. Göçüğün altında kalan bir kadının ayağı kırılırken, 14 kadın ise çeşitli yerlerinden yaralandı. 112 Acil Servis, itfaiye ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu 15 kadın, Sinanpaşa ve Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.