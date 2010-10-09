'Cenabı Hak hayırlı içeriklere ulaşmayı nasip etsin'

T24- CeBIT Bilişim Fuarında, verilen hutbede, "Yüce Allah'ın erişin dediği yerlere erişmeli ve rızasının bulunmadığı yerlere erişmemelidir. Cenabı hak CeBIT Fuarı'nı hakkımızda hayırlı etsin, hayırlı içeriklere ulaşmayı nasip etsin'' denildi.





TÜYAP Beylikdüzü Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen fuarda, cuma namazı öncesinde Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi İşlem Şube Müdürü Abdurahman Aktaş, verdiği hutbede bilişim, iletişim teknolojisinin ve bilgi toplumunun temel taşı kabul edilen internetin büyük bir hızla geliştiği, engel tanımaksızın büyüdüğü ve ülkeler arasında sınırları kaldırdığı belirtilerek, artık bilgisayarlar, yeni nesil mobil telefonlar ve internet olmadan birçok hizmeti almanın, sadece kağıt kalemle ya da düşüncelere dayalı bilimsel araştırmalar yapmanın, haberleşmenin neredeyse imkansız hale geldiği, bu nedenle küreselleşen dünyada çağın iletişim imkanı olan internetten uzak durmanın mümkün olmadığını anlattı.



İnternetin bilginin hareketine yeni bir boyut ve anlam getirdiği vurgulanan hutbede, buralarda sayısız yazılı ve görsel içeriklerin erişime açıldığı, asıl üzerinde durulması gerekenin internetin kendisi değil üzerinde taşıdığı içerik dünyası olduğu, internetin bu yönünün tartışıldığı belirtildi.



Aktaş, hutbede şunları söyledi:

''Zira bu içerikler yayınlandığı şekilde yerinde durmamakta, bir anda milyarlarca internet kullanıcısına isteyerek veya istemsiz bir şekilde ulaşmaktadır. İçerikler, bizlerin maddi ve manevi dünyamızı etkilemekte, mevcut tüm kavramlarımızda ve değerlerimizde fark edilir biçimde değişikliğe neden olmaktadır. Özellikle interneti kötü niyetli insanların amacı dışında kullanarak zararlı içerikler üretmesi, dünyanın huzur ortamını bozmakta, birçok sorunların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu içerikler kullanılarak cinsel istismar, kumar, başkalarının işlerini engelleme, gizli ve kişisel bilgilerini ele geçirip yararlanma, her türlü sahtekarlık, yolsuzluk, dolandırıcılık, hırsızlık yapılabilmekte, tehlikeli maddeler satılmakta, kötü amaçlı yazımlar ile bilişim alt yapıları ve içerikleri bozulmakta ya da yok edilerek, kişisel ve kurumsal itibar ile oynanmaktadır.''



Dünyada ahlaki değer tanımayan kötü niyetli 5 milyon hackerdan bahsedildiğine dikkat çekilen hutbede, günümüzde internetin kontrolsüz biçimde büyüdüğü, bilginin ve belgenin paylaşılabileceği güvenli, emin bir erişim platformu olmaktan çıktığı, artık gerekli güvenlik alt yapısı olmadan internete erişmek, kişisel, kurumsal bilgi ve belgeleri korumanın mümkün olmadığı ifade edildi.



'Allah'ın erişin dediği yerlere erişmeli...'



Sanal dünyaya taşınacak bilgiler konusunda bilinçli, dikkatli ve özenli olmak gerektiğinin altı çizilen hutbede, ''Zira bilgi, belgeye dayalı içerikler üretme sorumluluk ister. Sanal dünya, keşmekeşliğin olduğu, herkesin uygunsuz, özensiz ve zararlı içeriği erişime sunacağı bir ortam olmamalıdır. Çünkü yanlış, kontrolsüz her türlü bilgi insan hayatını etkilemekte, maddi imkanlarla telafi edilmeyecek sonuçlar ortaya koymaktadır. Edindiği yanlış bilgi ile intihara tevessül eden, yanlış bir dini bilgi ile dindarlıktan sapan veya kullanmaması gereken bir ilacı yanlış bilgiye dayanarak satın alan hasta, hayatını tehlikeye atmaktadır. Birey ve toplumun huzurunu bozan bu içerikleri yayınlamak, bilerek yer sağlamak ve erişim sağlamak da sorumsuzluk, büyük vebal ve günahtır'' denildi.



Özellikle şiddet, terör ve kumar içeren oyunlar, ''kaba, yoz, müstehcen'' yayınların aile kurumunu etkilediği, kişilerde bağımlılık yaparak iş verimliliğini düşürdüğü belirtilen hutbede, şunlar kaydedildi:

''Kıymetli zamanların, enerjinin heba olmasına, en önemlisi çocukların, gençlerin ahlaki, manevi değerlerden uzak, kültür seviyeleri düşük, ruhen çöküntü içerisinde yetişmesine ve suç örgütlerinin ağına düşmesine sebep olmaktadır. Görüleceği üzere internetin kirli ve zarar üreten bir ortam olmasında insan unsuru ön plandadır. Bilinç ve ahlak düzeyi düşük insan, bütün bunların sorumlusudur. Bu sebeple birey olarak internetin temiz bir platform olmasında katkımız büyüktür. Çünkü internet ortamında erişilen zararlı içeriklere yoğunluk ve talep oldukça o platform teşvik edilmektedir. Zararlı ve faydasız içerikler konusunda Müslüman daha bir titiz olmalıdır. Bu zararlı içerikler, Yüce Allah'a kalbi selim ile gitme çabası içinde olan müslümanın gözlerinin nurunu söndürmekte, yüreklerdeki sevgiyi ve saflığı yok etmekte, harama karşı vicdanlarda duyarsızlığı artırmaktadır. Kumar ve şiddet içeren oyunlar ise kıymetli zaman, maddi serveti heba etmektedir. Bu sebeple Yüce Allah'ın erişin dediği yerlere erişmeli ve rızasının bulunmadığı yerlere erişmemelidir. Cenabı hak CeBIT Fuarı'nı hakkımızda hayırlı etsin, hayırlı içeriklere ulaşmayı nasip etsin''



Hutbede, internet ortamındaki zararlı içerikler konusunda internet üzerinde denetim ve düzenleme yetkisi olan ulusal ve uluslararası kuruluşlara büyük iş ve sorumluluk düştüğüne işaret edilerek, düzenleme ve denetim kuruluşlarının internet ahlaki üzerinde ciddiyetle durması, internet ahlakının ihlal edilme nedenlerini iyi analiz ederek ahlak dışı davranışlara sebep olan nedenlerin ortadan kaldırılması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gitmeleri gerektiğinin altı çizildi. Hutbede, toplumu din ve ahlak konusunda aydınlatma anayasal görevi olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın interneti temiz kılma konusunda yapılacak çalışmalara öncülük yapmayı ve katkı sunmayı temel bir görev saydığı da vurgulandı.



