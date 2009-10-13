'Cem'in yaşı cinayetten sonra küçültüldü'

Cemil Baran, cinayetten sonra Cem G.'nin yaşının küçültüldüğünü öne sürdü.



Münevver Karabulut'un ailesi ile Garipoğlu ailesi arasında arabulucu olduğunu iddia eden Cemil Baran, cinayetten sonra Cem G.'nin yaşının küçültüldüğünü öne sürdü. Baran, kimlikte 29 Ocak 1990 doğumlu olan Cem G.'nin sigorta dökümlerinde 1991 doğumlu olarak gösterildiğini ileri sürdü.

Taksim Meydanı'nda Münevver Karabulut cinayetine ilişkin çarpıcı açıklamalar yapan Cemil Baran, basın mensuplarına Cem G.'nin kimlik fotokopisi ile sigortalı dökümünü gösterdi. "Bu belgeyi gidip herhangi bir yerden almadım, tamamen resmi bir belgedir. Adana Ceyhan Nüfus Müdürlüğü'nden alınmıştır." diyen Baran, "Bu belgeye göre Cem, 19 yaşındadır. Şimdi kemik yaşı da çıkmadığına göre -yine Adli Tıp'ta çürük elmalar görev yaptılar- Cem, cinayeti işledikten sonra gidip yaşını küçültmüşler." iddiasında bulundu.

Cem G.'nin Ermenistan'da saklandığı iddiasını yineleyen Baran, "Cem'in Ermenistan'da olduğunu da belgeleyeceğim. Cem'in Ermenistan'da olduğu ispat edilmezse ben kendimi Taksim'e asarım. Yürekli hakim ve savcı olursa Cem ve Cem'e yardım eden 200 kişinin üzerinde şahıs alınacak. Cem'e 6 sene verilecek. Kaçtığı göz önünde bulundurulacak. 2,5 sene sonra 2013'te serbest kalacak. Babası serbest kalacak." şeklinde konuştu.