Cem'in renkli hayatı dava dosyasında

Şimdi alacağı cezayı bekliyor

Cinayeti de görüntüledi mi?



Cem Garipoğlu'nun bilgisayarında bulunan ve renkli hayatını gözler önüne seren fotoğraflar, Akşam Gazetesi'nde Levent Albayrak'ın haberinde de yeraldı.Soruşturma dosyasına eklenen karelerde, zanlının farklı ülkelerde sürdüğü hızlı hayat gözler önüne seriliyor Bir cinayet hiç bu kadar konuşulmadı. 17 yaşındaki sevgilisi Münevver Karabulut'u, akıllara durgunluk veren vahşilikle öldüren Cem Garipoğlu, aylarca ülke gündemine oturdu. 197 gün sonra teslim olduğunda firarına ilişkin hiçbir ipucu vermedi. Cinayete babasının da karıştığı iddiası, aileye ilişkin soru işaretlerini kat be kat artırdı. Münevver'in günlüğünde yer alan 'Cem'in sırlarını öğrendim' ifadesi kafaları daha da karıştırdı. Peki Türkiye'nin yakından tanıdığı bir ailenin oğlu olan Cem kimdi, nasıl bir hayat sürmüştü? 7 dil konuştuğu, pek çok ülke gezdiği bilinenlerdendi... Ve AKŞAM, soğukkanlı bir cinayete imza atan 18 yaşındaki Cem'in fotoğraf arşivine ulaştı. Soruşturma dosyasına eklenen arşivde Cem'in sürdüğü renkli hayatı işaret eden yüzlerce kare var. Çok sayıda farklı kızla pozlar bulunuyor. Cem adeta 'çapkınım' dercesine öpüşerek pozlar veriyor. Zanlının alkol ve eğlenceye olan bu düşkünlüğü okul hayatını da olumsuz etkilemişti.17'sinde kan donduran bir vahşete imza atan, yüklü servetin varisi Cem şimdi babası Mehmet Nida Garipoğlu ile birlikte Silivri Cezaevi'nde. Mahkemenin vereceği cezayı bekliyor.Nerdeyse yaptığı her şeyi fotoğraflayan Cem'in olay günü cinayet sırasında ya da sonrasında fotoğraf ve görüntü çekip çekmediği merak konusu.