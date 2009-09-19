Cem'in komşuları terör ve tecavüz suçluları

Münevver Karabulut cinayetinin 197 gün sonra teslim olan sanığı Cem Garipoğlu, ilk gecesini ‘karantina koğuşu’nda tek başına geçirdi. İlk kahvaltısında krem peynir, zeytin, yağ ve ekmek yedi. Sabahı, ‘cennet’ model yatakları bulunan, B Blok 8’inci koğuşta geçirdi.



Volta atmaya eşcinsel hükümlüyle çıkacak



Öğleden sonra, ‘verem hastası’ bir hükümlünün çıkarıldığı, özel banyo, tuvaleti olan B Blok 5’inci koğuşa alındı. Hürriyet gazetesinin haberine göre, tecavüz hükümlülerinin kaldığı ‘damat koğuşu’na komşu olan Garipoğlu, saldırıya uğramaması için havalandırmaya da ya tek başına ya ‘enterne’ edilmiş eşcinsel bir hükümlüyle çıkacak.



Çocuklar, Cem gelecek diye yatakları tutuşturdu



Cem Garipoğlu’nun, Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Cezaevi’nde kalacağı haberi, dün öğle saatlerinde televizyonlarda alt yazı geçince, üç koğuşta isyan çıktı. Çocuklar “Cem’i bize verin” diye bağırarak yatakları tutuşturdu. Yangın, cezaevi personeli tarafından söndürüldü.



Garipoğlu, tutuklandıktan sonra saat 24.00 sıralarında, Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Cezaevi’ne getirildi. Kurallara göre 200 liradan fazla parayla girilemeyen cezaevinde Cem’in cebinden de tam 200 lira çıktı. Bu para cezaevi emanetine teslim edildi. Üst araması yapılan, sağlık muayenesinden geçirilen Cem Garipoğlu, geceyi idari bölümdeki karantina koğuşunda tek başına geçirdi. Sahur yemeğinden Cem Garipoğlu’na da servis yapıldı.



Cezaevi berberi sakallarını kesti



Cem Garipoğlu, karantina koğuşunda yalnız başına geçirdiği ilk gecenin ardından, dün sabah B Blok 8’inci koğuşa alındı.

İlk kantin alışverişini burada yaptı. Kahvaltı için, krem peyir, zeytin, yağ, ekmek ve gazete istedi. Abone olmadığı için gazete talebi geri çevrildi. Daha sonra cezaevi berberi tarafından sakalı kesildi.



Kaldığı koğuşu gözetleyen kameralar, kör noktada kalan banyo-tuvalet ve yatağı görmüyor. Kemer, ayakkabı bağı alınan Garipoğlu, banyosunu da hamamlarda olduğu gibi normal musluktan, plastik tas kullanılarak yapabiliyor. Tüm koğuşlardaki gibi, ‘cennet’ model yatakta yatıyor.



Karşı komşusu terör ve tecavüz suçluları



Öğlene doğru B Blok 5. koğuştaki verem hastası tutuklu başka koğuşa nakledilince, Garipoğlu, banyosu, tuvaleti ve havalandırması olan bu koğuşa alındı. Cem Garipoğlu’nun kaldığı koğuşun hemen karşısındaki koğuşlarda, terör suçlusu çocuklar kalıyor. Birkaç koğuş ilerisi ise, tecavüz suçlularının kaldığı “Damat Koğuşu.”



40 gün sonra Silivri Cezaevi'ne gönderilecek



Cezaevi yönetimi, ünlü olmak isteyen bir mahkumûn, Cem Garipoğlu’na saldırı düzenlemesinden korkuyor. Bu nedenle, Garipoğlu’nun diğer tutuklularla teması minumum düzeyde tutulmak isteniyor.



Cem Garipoğlu, halı sahanın bulunduğu bölgedeki genel havalandırma bölümüne ya yalnız çıkacak, ya da diğer tutuklulardan enterne edilen, eşcinsel bir tutukluyla çıkarılacak. Cem Garipoğlu, 40 gün sonra 18’ini doldurunca, Silivri Cezaevi’ne gönderilecek.