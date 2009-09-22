Cem'in firarını baba Garipoğlu mu örgütledi?

Münvver Karabulut cinayetinin şüphelisi Cem Garipoğlu'nun 197 günlük kaçışını baba Garipoğlu'nun örgütlediği iddia edildi.



Baba Garipoğlu, o gece oğluyla konuşmasının ardından, saat 22.00'den sonra yoğun bir telefon trafiği başlattı. İddiaya göre görüşmelerle kaçışı örgütledi 22.05'te Ankara'daki bir numarayı, sonra şoförünü aradı. 22.10'da Gaziosmanpaşa'da bir ceple 11 dakika görüştü. 23.40'ta Lüleburgaz'da bir telefona 3 kez mesaj attı

Münevver Karabulut cinayetinin geçtiğimiz hafta teslim olan şüphelisi Cem Garipoğlu'nun firarını bir telefon trafiğiyle baba Mehmet Nida Garipoğlu organize etti ve Cem ilk geceyi, babasının adamlarının kendisini alarak götürdüğü Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde geçirdi. Sabah gazetesinin haberine göre, baz istasyonunun sinyal kayıtlarına göre olaylar silsilesi şöyle gelişti: Cem Garipoğlu saat 12.48'de taksi çağırarak Münevver Karabulut'un okuluna doğru yola çıktı. Cem yolculuk sırasında birkaç kez annesini telefonundan aradı. Cem saat 14.07'de Münevver tarafından arandı. Birkaç dakika sonra Cem kullandığı ikinci hattan Münevver'i aradı. İki sevgili okul çıkışı buluştu. Saat 15.00'e yaklaşırken Cem ve Münevver Bahçeşehir'deki villaya gelmişti. Münevver son mesajını annesine atarken "Beşiktaş'tayım" diyordu. Villada ne olduysa oldu. Cem 15.30 civarında villanın hemen ilerisindeki Bahçeşehir İş Merkezi'ne gitti ve bir testere satın aldı. Testere satın alma fişindeki saat 15.44'ü gösteriyordu.

Babasının şirketini aradı

Cem tekrar villaya geri döndü. Babasının şirketi Berolina Plastik AŞ'ye kayıtlı bir telefonu aradı ve 2 dakika görüştü. Sonra durağı arayarak taksi istedi. 18.25'te Berolina Plastik AŞ'ye ait bir telefonla yine görüştü. Gelen taksi şoförünü iki defa arayarak bulunduğu yeri tarif etti. Taksiyle buluştuktan sonra Münevver'in cesedini atmak için Etiler'e doğru yola çıktı. Cem Garipoğlu cesedi attıktan sonra Akmerkez'e gitti. Burada Eren Atlı isimli arkadaşını gördü. 19.58'de numarasını vermek için Eren Atlı'nın cep telefonunu çaldırarak çağrı bıraktı.

Babanın telefon trafiği

Baba Mehmet Nida Garipoğlu'nun 0544 ile başlayan cep telefonu saat 16.17'den itibaren müthiş bir görüşme trafiğine sahne oldu. 17.44'ten 21.41'e kadar yine kendi şirketi Berolina Plastik AŞ'ye ait çeşitli telefonlardan defalarca arandı. İddiaya göre saat 19.00 gibi eve gelen ve kanlı testereyi gören anne Tülay Makbule Garipoğlu, şirket telefonlarından eşini aradı. Saat tam 21.41'de Cem Garipoğlu Bahçeşehir'deki villaya gelerek cep telefonundan babasını aradı. Baba Nida Garipoğlu bu konuşmayı savcıya verdiği ifadede şöyle anlattı: "Oğlum Cem Garipoğlu beni aradı. 'Baba eve gelecek misin?' dedi. Ben 'bir problem mi var?' deyince 'hayır' dedi." Bu konuşma ise sadece 15 saniye sürdü.

Silivri'deki şoförüyle görüştü

Bu görüşmeden hemen sonra Mehmet Nida Garipoğlu müthiş bir telefon trafiği başlattı. 22.02'de şirkete kayıtlı telefonlardan birini aradı ve 4 dakika görüştü. Ardından Ankara'daki bir numarayı aradı ve yine 2 dakika görüştü. Biraz sonra şirketin idari işler müdürü olan Biray Çimen'i aradı, 2 dakika da onunla görüştü. Mehmet Nida Garipoğlu daha sonra Silivri civarında oturduğu ileri sürülen şoförünü aradı. İki defa da onunla görüştü. Baba Garipoğlu saat 22.10'da 0532'li hattını kullanarak İstanbul Gaziosmanpaşa'daki bir cep telefonunu aradı ve tam 11 dakika boyunca konuştu. Bu 11 dakikalık görüşmenin içeriği henüz çözülmüş değil. Mehmet Nida Garipoğlu saat tam 23.40'ta Lüleburgaz'daki bir telefona 3 kez mesaj attı. Ertesi gün Lüleburgaz'daki bu telefon ve yine aynı şehirdeki diğer bir telefonla defalarca görüştü ve mesajlaştı. Garipoğlu o gece saat 21.47'de oğluyla görüştükten sonra hemen eve gittiğini söylemişti. Ama baz kayıtlarına göre baba Avcılar'daki işyerinden gece yarısına kadar ayrılmadı. İddiaya göre oğlunun işlediği cinayeti öğrenen Mehmet Nida Garipoğlu, adamlarını arayarak Cem'in kaçışını organize etti.

İlk Lüleburgaz'a gittiler

Cem'e Bahçeşehir'de bulunan "Barnis Cafe"ye gitmesini söyleyen Nida Garipoğlu, adamlarından biriyle oğlunu aldırdı. Cem'i alan adamı Lüleburgaz'a doğru yola çıktı. Baba Mehmet Nida Garipoğlu Lüleburgaz'daki bazı telefonlara hem mesaj atarak hem de arayarak oğlunun kalacağı yeri ayarladı.