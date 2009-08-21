Cem'in ağabeyi gözaltına alındı

Münevver Karabulut’un öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında katil zanlısı olarak aranan Cem Garipoğlu'nun ağabeyi Levent Garipoğlu gözaltına alındı.



Levent Garipoğlu İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde tutulduğu öğrenildi.



Bu arada, öldürülen Münevver Karabulut’un kardeşi Enver Karabulut’un da şubede ifadesine başvurulduğu belirtildi. Münevver'in kardeşi Enver Karabulut'un da emniyette olduğu öğrenildi...



Anne tarafından 6 kişi ifade verdi



Öldürüldükten sonra kafası testere ile kesilen ve parçalanan cesedi Etiler'de çöp konteynırına atılan 18 yaşındaki Münevver Karabulut'u öldürdüğü iddiasıyla kırmızı bültenle aranan Cem Garipoğlu'nun 6 akrabası daha sorgulanmak için gözaltına alındı.



Cem Garipoğlu'nun dayıları Sedat Erol ile Serhat Erol, anneannesi Saadet Erol, teyzesi Lütfiye Pınar, amcası Nizam Garipoğlu ile eşi Tijen Garipoğlu, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Münevver Cinayeti'ni soruşturan Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorguda akrabalarına Cem'i görüp görmedikleri soruldu. Bütün yakınları da cinayetten sonra Cem Garipoğlu'nu görmediklerini ve konuşmadıklarını söylediler. Polis, sorguladıkları kişilerin bilgisayarlarını da incelemeye aldı. Yakınlarının Cem Garipoğlu ile internet üzerinden bağlantı korup kurmadıkları araştırılıyor.