Cemile Bayraktar'dan 'İkinci Osman Kavala operasyonu' yorumu: Kul hakkı çok ağır bir şey

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Eski Yeni Şafak yazarı Cemile Bayraktar, bir yılı aşkın süredir iddianamesi hazırlanmadan tutuklu bulunan Osman Kavala'nın yönetim kurulu başkanı olduğu Anadolu Kültür'e yönelik 'Gezi Parkı eylemleri' suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve Yiğit Aksakoğlu’nun tutuklandığı soruşturmayı eleştirdi.

Ergenekon tutuklamalarını hatırlatarak, "O dönemde hata yapıldığı" yorumunda bulunan Bayraktar, "Gezi tutuklamalarında adaleti gözden kaçırıyorsunuz, insanların hakkına girip lekeliyorsunuz, kul hakkı çok ağır bir şey" ifadesini kullandı.

Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bayraktar, şunları söyledi:

"Ergenekon tutuklamaları zamanında hata ettik ama aynı hataya tekrar düşme lüksümüz yok, FETÖ yargılamalarında, ertesi gün salacağınız kişileri tutuklamada, Gezi tutuklamalarında adaleti gözden kaçırıyorsunuz, insanların hakkına girip lekeliyorsunuz, kul hakkı çok ağır bir şey..."