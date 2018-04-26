Cemile Bayraktar: Seçime az kaldı ama atama bekleyen öğretmenler hâlâ başımızın etini yemek için tweet atmadı, endişeliyim

Hükümete yakınlığıyla bilinen gazeteci Cemile Bayraktar, 24 Haziran'a 2 aydan az bir süre kala atanamayan öğretmenler için tepki çeken bir tweet attı. Bayraktar, "Seçime az kaldı ama 'atama bekleyen öğretmenler' hâlâ başımızın etini yemek için tweet atmaya başlamadı, endişeliyim" diye yazdı.

Bayraktar'ın bu tavrı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı. Bayraktar attığı tweet'i sildi.

'Hayata Dönüş' operasyonu sırasında kolunu, OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile de işini kaybeden Veli Saçılık Bayraktar'ın attığı tweet'e, "İnsan olmadığınızı anladılar" cevabını verdi.