Cemile Bayraktar: Hatipoğlu rektör olmuş, ülkede akademinin hali, ilmin değeri hakkında bir referans…

T24

Yeni Yüz Yıl gazetesi yazarı Cemile Bayraktar, ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu’nun Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanmasını eleştirdi.

Kişisel Twitter hesabından yaptığı yorumda Bayraktar, “N. Hatipoğlu rektör olmuş, ülkede akademinin hali, rektör olmanın yolu, ilmin değeri hakkında bir referans olması açısından mühim…” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar bugün Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu atandı.