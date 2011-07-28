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CEMİL İPEKÇİ'YE SALDIRI İDDİASI BODRUM (A.A)

28 Temmuz 2011 10:14

-CEMİL İPEKÇİ'YE SALDIRI İDDİASI BODRUM (A.A) - 28.07.2011 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde modacı Cemil İpekçi'ye sözlü ve fiili saldırıda bulunduğu iddia edilen kişi, ifadesine başvurulmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.  Alınan bilgiye göre, İpekçi ve beraberindekiler alışveriş için Bodrum Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki bir markete gitti. Burada henüz belirlenemeyen nedenle İpekçi'ye sözlü ve fiili saldırıda bulunduğu iddia edilen C.Z ile İpekçi'nin korumasıyla arkadaşı Bekir Coşar arasında arbede yaşandı. İpekçi, korumasının zamanında müdahalesiyle olaydan yara almadan kurtuldu.  Polis ekipleri C.Z'yi ifadesine başvurmak üzere Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.  Bu arada emniyete gelerek ifade veren İpekçi ve Coşar, burada yaklaşık 2,5 saat kaldı.  Emniyetten çıkışında soruları yanıtlamayan İpekçi, otomobile bölgeden uzaklaştı.

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