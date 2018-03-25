Cemil İpekçi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

Taklit ürünlerin kendi markasıyla piyasaya sunulduğunu ve markasına zarar verildiğini kaydeden modacı Cemil İpekçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı’nın bu konuya karşı hassas olduğunu ifade eden İpekçi, "Adalet Bakanlığı'nın buna el atacağını, bu tür davaların çabuk sonuca ulaşacağını düşünüyorum. Dış ülkelerde bu tür suçlarda çok ciddi para ve hapis cezaları var. Bu hırsızlığın en büyüğüdür, utanmazlıktır” dedi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, avukatları Suna Enyüce ve Yüksel Yangel ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyen Cemil İpekçi, taklit ürünlerin kendi markasıyla piyasaya sunulduğu ve markasına zarar verildiği gerekçesiyle hukuki haklarını sonuna kadar kullanacağını ve hiçbir uzlaşma teklifini kabul etmeyeceğini söyledi.

"Marka olduğumu bu kadar bilmiyordum"

Ürünleri için 15 Mayıs'a kadar bir firma ile anlaşması olduğunu, ancak bu firmanın kapandığını belirten İpekçi, "Benim adımı kullanarak merdiven altında üretilen taklit ürünler şu anda piyasada. Ben 46 yılda bu isme gelmiş, ülkemi yurt dışında temsil etmiş, ülkemin adının duyulması için çabalamış, sadece sanatıyla ayakta durmuş bir insanım. Marka olduğumu bu kadar bilmiyordum. Bu sayede fark etmiş oldum. Hayatımda ilk kez böyle ciddi bir karar aldım ve bu hırsızlara dava açmaya, bunlarla savaşmaya karar verdim" dedi.

"Başarılı taklit yapıyorlar; sanki o ürünü ben onlara vermişim gibi satıyorlar"

İpekçi, "Cemil İpekçi Home ürünleri bire bir taklit ediliyor. Cemil İpekçi gelinlikleri Türkiye'nin her yerinde satılıyor. Erzurum'dan bir vatandaş sosyal medyadan bana "Gelinliğinizi aldım, duvak çok pahalıydı, size indirim için soracaklarını söylediler" diye yazdı. Benim Türkiye'nin hiçbir yerinde gelinliğimi yapma hakkını verdiğim, etiketimi kullanma hakkı verdiğim bir firma yok. Bunların hepsi sahte..." diye konuştu. Vatandaşlara da çağrıda bulunan İpekçi, şunları söyledi:

"Benim adımı taşıyan taklit gelinlikler piyasada satılıyor. Hiçbiri bana ait değil. Ben yapmadım, onlara da yetki vermedim. Başarılı taklit yapıyorlar. Sanki o ürünü ben onlara vermişim gibi satıyorlar. Böyle satış mağazası gören olursa bana haber versin, hepsi sahte ve taklittir."