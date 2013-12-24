Cemil İpekçi: Bir daha AK Parti'ye oy yok

Ünlü modacı Cemil İpekçi, Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde rüşvet ve yolsuzluk soruşturması ile sonrasındaki tutuklamaları ve açıklamaları değerlendirdi. İpekçi, "Bizleri yok sayanları bizler de seçimlerde yok sayacağız. Bir kez daha AK Parti'ye oy yok" dedi.

Yaşar Anter'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, yılın büyük bölümünü geçirdiği Bodrum’da, kadınlarla atölye çalışmaları yapan Cemil İpekçi, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması ve sonrasındaki tutuklamaları ve açıklamaları değerlendirdi. İpekçi şunları söyledi:

“Son günlerde Türkiye ’de yaşananlar, bazı kişilerce çeşitli biçimlerde yalanlanarak savunuluyor. Buna kayıtsız kalmak mümkün değil. Milletçe hiçbir şeye inancımız kalmadı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yargıyı da suçladı. Yargıya, bakanlara, hükümete güvenmeyeceksek millet olarak neye güveneceğiz? Şu anda sanıyorum ki bütün Türkiye tam bir panik halinde. Güzelim ülkemize yazık oluyor. Vatandaş siyasi iktidarlara olan tepkisini sokakta değil sandıkta göstermeli. Bizleri yok sayanları bizler de seçimlerde yok sayacağız. Bir kez daha AK Parti'ye oy yok. Bugün bakıyorum birçok kişi benim gibi düşünüyor” dedi.