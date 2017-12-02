Cemil Çiçek'ten 'Reza Zarrab' açıklaması: Kimin elinde ne var bilemiyoruz

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Cemil Çiçek, ABD'nin İran'a yönelik ambargosunu deldiği iddiasıyla tutuklanan 20 ay önce Miami'de tutuklanan iş adamı Reza Zarrab'ın "tanık" sıfatıyla verdiği ifadeyi değerlendirdi. Çiçek, "Yarın ne olacak, kimin elinde ne var bilemiyoruz. Belli ki bir fotoğraf çıksın isteniyor. Seçimlere daha epey zaman varmış gibi gözüküyor ama her geçen gün biraz daha seçim ortamına ısındırılıyor toplum" dedi.

Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan'ın, Cemil Çiçek'in açıklamalarına da yer verdiği yazısının ilgili bölümü şöyle:

‘Bir fotoğraf çıksın isteniyor’

Çiçek’e, Rıza Sarraf meselesi, Man Adası iddiaları, Başbakan Binali Yıldırım’ın yakınlarına dönük vergi cenneti iddiaları konularına nasıl yaklaştığını sordum.

Çiçek, “Sayın Başbakan’ın Amerika’ya gittiği gün Malta’daki vergi cenneti konuları gündeme geliyor. Arkasından Sarraf duruşmaları başlamadan önce CHP Genel Başkanı’nın açıklamaları geliyor. Yarın ne olacak, kimin elinde ne var bilemiyoruz. Belli ki bir fotoğraf çıksın isteniyor. Seçimlere daha epey zaman varmış gibi gözüküyor ama her geçen gün biraz daha seçim ortamına ısındırılıyor toplum. Yapılacak seçimler büyük seçimler olduğu için ister istemez bunlar yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

‘Komisyon 4.5 ay kurulamamıştı’

Çiçek, Man Adası iddialarıyla gündemde olan CHP’nin, 17 Aralık sürecindeki tavrına ilişkin kafasına takılan noktalar olduğunu da belirterek, “17 Aralık olduğunda, ‘dosya elimizde’ dediler. Ancak ısrarla Meclis’te soruşturma önergesi vermediler. Önergeyi vermek için mart ayını beklediler ve Ak Parti’nin 4 bakana ilişkin önerge vereceğinin açıklamasının ardından, gece, önergeyi verdiler. Komisyonun kurulması, CHP’nin usullere uygun üyeleri bir türlü verememesi nedeniyle 45 gün daha uzadı. Dolayısıyla, olaydan tam 4.5 ay sonra komisyon oluşturulabildi. Bir taraftan, ‘iş aydınlansın, aydınlansın, aydınlansın, komisyon kuralım’ diyorlar. Şimdi de komisyon kurulmasından söz ediyorlar. Ama en önemli meselede ki, şimdi yurt dışına da taştı, 4.5 ay oyalanıyoruz.”