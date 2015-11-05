Cemil Çiçek'ten başkanlık yorumu: Direksiyondaki kişiye bakarak bunu, şunu isteriz demek olmaz

AKP'nin 4,5 aylık aranın ardından tek başına iktidar olmasının yeniden başlayan başkanlık tartışmalarını değerlendiren Eski TBMM Başkanı ve AKP Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, "Direksiyondaki kişiye bakarak bunu, şunu isteriz demek olmaz" dedi.

Haber Türk'te katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Cemil Çiçek, yeni Anayasa için birden fazla seçeneğe değinerek, "Yeni Anayasa konusunda 4 parti uzlaşamayacak. O zaman ne yapacağız? Ya bunu anayasa dışına çıkaracağız kanun ile düzenleyeceğiz. Ya da nitelikli çoğunluk veya başka bir şey. 2 veya 4 parti olabilir. Belli konularda anlaşmak kaydıyla. Birden fazla seçenek devreye konulabilir anayasa için" ifadelerini kullandı.

Başkanlık tartışmalarıyla ilgili, "Direksiyondaki kişiye bakarak bunu, şunu isteriz demek olmaz" yorumunu yapan Çiçek, "Yeni Anayasa yapmak zorundayız. Bu araba ile Türkiye yoluna devam edemez. 2011'deki yöntem ile Anayasa hazırlamak mümkün değil. Her maddede 4 parti uzlaşsın diye beklersek bu olmaz. Türkiye zaman kaybeder" diye konuştu. Çiçek, şöyle devam etti:

"Başkanlık sistemini Türkiye gündemine ilk getiren Turgut Özal'dı. Bu sistemlerin kapağının açılıp içine bakılması lazım. Bir şey bugüne kadar hiç konuşulmadı. 1 Kasım seçimlerini ele aldığımızda partiler düşünüyor bu oylara göre ben yürütme organında olamayacağım. Parlamenter sistem olsa benim kıyıda köşede olmam mümkün. Sol partiler genelde başkanlık sistemini istemez. Ben hükümette olamayacağım diye düşünüyorlar.

50 yıl da tartışsak bir yere varamayız. Bilgi sahibi olmak gerekir. Kopya kâğıdı gibi tek tip bir elbise yok. Denge ve denetim önemli. Direksiyondaki kişiye bakarak bunu, şunu isteriz demek olmaz. Karanlığa kurşun sıkıyoruz. Önyargılarımızı bir kenara bırakmamız lazım. İlkel açıklamalar."