Cemil Çiçek yeni anayasa için tarih verdi

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, yeni anayasa sürecinde ikinci etabı, en hızlı şekilde ve makul sürede bitirmek için çalışmaya devam edeceklerini belirtirken, "En yoğun mesai sarf edeceğimiz çalışma, bu ikinci etap çalışmadır" dedi.

Çiçek, TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun yaklaşık 1,5 saat süren toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bugün, ikinci etap çalışmanın ilk toplantısını yaptıklarını söyleyen Çiçek, 7 Mayıs Pazartesi günü saat 18.30’da, Salı günü de saat 16.00’da yeniden toplanacakları bilgisini verdi. Daha hızlı bir tempo içinde bu süreci en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını ifade eden Çiçek, bazı ilke kararlarını, pazartesi günü basınla paylaşabileceğini belirtti.

ANKA'nın haberine göre, Başkanı Çiçek, ellerinde 60 ülkenin anayasasının bulunduğunu, daha önce TBMM’ye verilen tekliflerin, kurum ve kişilerden gelenler ile toplantılar sonucunda ortaya çıkan görüşlerin, büyük ölçüde elektronik ortamda değerlendirme konusu yapıldığını, bunları partilere de verdiklerini dile getirirken, “Bu ikinci etabın en hızlı şekilde, makul sürede bitirilmesi için süratli şekilde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

'Teyit edilmemiş bilgileri haber yapmayın'

Sürecin en önemli kısmının ikinci etap çalışmaları olduğunu vurgulayan TBMM Başkanı Çiçek, “Bizden kaynaklanmayan bir takım spekülatif haberler üzerinden değerlendirme yapılmamasını hasseten rica ediyoruz. Teyit edilmemiş bilgilerin kamuoyuna aktarılmamasını hassaten rica ediyoruz. Partilerin yerine koyarak haber üretmeyi doğru bulmadığımızı, arkadaşlarımızın hepsinin bundan ciddi ölçüde rahatsız olduğunu ifade etmek istiyoruz. ‘Şu partinin şöyle, ötekinin böyle görüşü var. Şu olmayacak, bu olmayacak...’ O zaman bizim bu çalışmaları yapmamızın hiç bir anlamı yok. 4 parti belli konularda karar vermiş bir araya gelmiş, bir uzlaşı, bir çaba ve gayretin içinde. Herkes buna olumlu katkı vermeli. Kimse kendisini bir başka partinin yerine koyarak bir değerlendirme yapmamalıdır” diye konuştu.

Çiçek, vatandaşlardan, teşkilatlar ve kuruluşlardan, çok büyük ilgi, destek gördüklerini dile getirerek, teşekkür etti. Basın mensuplarına, “Bu defa en büyük katkıyı sizden bekliyoruz” ifadesinde bulunan Çiçek, şöyle devam etti:

“Sizin de doğru haber vermeniz lazım. Kamuoyunda heyecan yaratacak, yanlış anlamalara meydan verecek, kamuoyunda, komisyon üyelerini zan altında bırakacak, teyit edilmemiş bilgileri haberleri yazmamanız... Hele böyle ‘krizdir, kavgadır, bomba gibi düştü’ tarzındaki...Gerçekten haberciliğinize saygı duyarım ama siz de yeni anayasa yapılmasını istiyorsanız, bizim kadar sizin de sorumluluğunuz var, siz de buna riayet edin. Reyting uğruna ya da ‘öbürlerini atlattım, ben böyle bir şey yakaladım’ adına bu sürece zarar vermeyin. Bunu hasseten rica ediyoruz.”

'Gizli çalışma değil, kapalı çalışma'

Çiçek, anayasa yapımında süre olarak ne öngördüğü şeklindeki bir soruya, “Bu işte bir süre koymak çok doğru değil ama genel bir hedefimiz var. O da bu yılın sonu bu anayasayı toplumun önüne koymayı düşünüyoruz. Bunu hedeflediğimizi zaten açıkladık. Demek ki buna uygun olarak bu takvimi işletmeye çalışıyoruz. En yoğun mesai sarf edeceğimiz çalışma, bu ikinci etap çalışmadır” yanıtını verdi. Çiçek, gerekli oldukça komisyon çalışmalarına ilişkin bilgi vereceklerini ancak her gün zoraki bilgi vermenin de doğru olmadığının altını çizdi.

Çalışmalarda gizlilik kararı alınıp alınmayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Çiçek, “Bizim yaptığımız çalışma gizli çalışma değil, kapalı çalışmadır. İkisi arasındaki farkı iyi görmek lazım. Üzerinde ‘çok gizlidir’ işaretlerimiz filan yok. Daha sağlıklı bir ortamda çalışabilmek adına biz buna 'kapalı çalışma' diyoruz. Gizli değil. Tutanağa alınıyor, bu kadar insan var. Yarın bunlar yayınlanacak. Ama kapalı çalışmadır. Bu işi sağlıklı şekilde sonlandırmak için alınmış bir karardır” dedi.