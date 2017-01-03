Cemil Çiçek: Siyasetin dilini düzeltmeli, Türkiye’yi de şu an lazım olmayan işlerle meşgul etmemeliyiz

Türkiye'de son dönemde yaşanan terör saldırılarını değerlendiren eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, "Terörle mücadelenin doğrularını aynı anda göremiyoruz. Bunu bir devlet sorunu olarak görmeliyiz" diye konuştu. Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Cemil Çiçek, “Bazı ülkeler Türkiye’ye gönderdikleri taziye mesajı kadar terörü önlemek için efor sarf etse bela ortadan kalkar. Vekâlet savaşında dış güçlerin rolü biliniyor. Ama biz de içeride yapacağımız işlerin ehemini öne koymalıyız. İşe de siyasetin dilini düzeltmesiyle başlamalıyız. Türkiye’yi de şu an lazım olmayan işlerle meşgul etmemeliyiz" dedi.

Muharrem Sarıkaya'nın Habertürk'te yayımlanan yazısı şöyle:

Korkuyu önce açık alanlara saldırarak yaydı.

İstiklal Caddesi, Taksim, Kızılay, Beşiktaş bombalarıyla meydanları tehdit etti.

Yetmedi, Sultanahmet, Sabiha Gökçen ve Atatürk Havalimanı saldırılarıyla turizme darbe vurdu; yalnızlaştırmanın kapısını araladı.

Şimdi ise siyasetten arınmış birlikteliğin en önemli merkezleri olan spora ve eğlenceye yöneldi.

Öldürdüğü, şehit ettiği tek insan değildi; toplumsallaşmayı da katletti.

Yarattığı kaygıyla özgürlüğü rehin aldı; güvenli ortamda yaşama sorunu, özgür yaşamın yerine geçti.

Aslına bakarsanız terör işini yapıyor; davranış kalıbına, tıynetine uygun hareket ediyor.

Geçmişte yaptıkları anımsandığında, bundan sonra ne yapacağını tahmin etmek de zor değil.

Aynen büyük bir kentte, Reina benzeri eğlence mekânına yılbaşında saldırı olacağına ilişkin beklentinin sokaktaki insanda da bulunmasına rağmen gerçekleşmesi gibi...

Onları da muhtemelen tahmin edeceğiz, olduğunda da farkına varacağız...

Çünkü terörün eylem yapma aralığı; yani frekans sıklığı daraldı, 10 güne indi.

Yapabilirliği arttı....

Toplumun travmayı sorgulayıp hazmederek baş etme yolunu bulmasına fırsat vermeyecek oranda seri eyleme, katliama yöneldi.

Kendimizi ait bulduğumuz kültürün bütünleştirerek yatıştıran unsurlarına saldırdı, çatıştıracak hale getirdi.

Güvenliksizleştirdi...

Bundan çıkılmaz ise toplumsallaşmaya veda edilip bedeli ağır akılsız kitle hareketlerine tanıklık ederiz.

Devlet sorunu

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek de böyle düşünenlerden.

Sohbetimize, “Terörle mücadelenin doğrularını aynı anda göremiyoruz” diye başladı; “Bunu bir devlet sorunu olarak görmeliyiz” deyip ekledi:

“Bazı ülkeler Türkiye’ye gönderdikleri taziye mesajı kadar terörü önlemek için efor sarf etse bela ortadan kalkar. Vekâlet savaşında dış güçlerin rolü biliniyor. Ama biz de içeride yapacağımız işlerin ehemini öne koymalıyız. İşe de siyasetin dilini düzeltmesiyle başlamalıyız. Türkiye’yi de şu an lazım olmayan işlerle meşgul etmemeliyiz...”

Son cümlesini biraz açmasını istedim.

Aynısını tekrar etti ve ardına da ekledi:

“Ehemi mühime tercih etmemek lazım. Önemli yerine en önemli olana bakılmalı...”