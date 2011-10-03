Cemil Çiçek: Sade vatandaş da anayasa hakkında görüş bildirecek



Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA



TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Uzlaşma Komisyonu’na siyasi partilerin 3'er üyenin isminin bildirilmesi ile ilgili yazıyı imzaladığını söyledi ve gelecek hafta pazartesi gününe kadar süre olduğunu bildirdi. “Bu iş tatlıya bağlansın da gerekirse çadırda bile otururum” diyen Çiçek, sade vatandaşların anayasaya ilişkin görüş ve önerilerini iletebilecekleri bir sistem hazırlandığına dikkat çekti.



TBMM Başkanı, tepeden tırnağa yinelenen basın toplantı salonunun açılışını yaptı. Gazetecilere, “ Salonun bu şeklinden memnun musunuz, itirazı olan şimdi söylesin ya da sussun” diye takıldı. Meclis'in öncelikli konularının başında yeni bir Anayasa geldiğini söyleyen Çiçek, bu süreçte medyaya önemli görevler düştüğünü söyledi ve bu konuları genel yayın yönetmenleriyle de görüşeceğini söyledi.





‘Hazırlık Komisyonu denmesi önemli değil’



CHP’nin tepkisine neden olan ‘Hazırlık Komisyonu’ tanımına açıklık getiren Çiçek, “ Bu komisyonun görevi belli bir hazırlığı yapmaktır. Kendisini Genel kurul yerine koyuyor değildir. Genel Kurul'da kabul edilecek bir anayasa taslağını hazırlayacağı için biz orada şekilden ziyade yaptığı görevi ifade eden bir cümle kullandık. Göreve göre yazı yazdık, isme göre yazı yazmadık”. Çiçek, yapılacak ilk toplantıda komisyonun adının belirleneceğini vurguladı.





‘Binayı tamir etmiyoruz’



Çiçek, neden üç üye istendiğini de şöyle açıkladı: Geçmişte bu komisyon kısmi anayasa değişikliklerini hazırlamak üzere oluşmuştu. Sınırlı sayıda madde üzerine zaten partilerin mutabakatı vardı ve değişikliği nasıl formüle ederiz esasına dayanır şekilde toplanmıştı. Bu defa üç olmasının sebebi yeni bir anayasa yapılacak. Yeni bir anayasa yapmak demek bir binayı tamir etmek değil yepyeni bir hukuk inşası demektir. Yeni bir anayasa çok değişik konuları işleyeceği için her partiden üç kişi olması bu süreçte daha iyi götürülmesi herkesin bu sürece katkısını sağlamak açısından.







