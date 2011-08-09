Cemil Çiçek pahalı iftarlara isyan etti: Allahaşkına iptal edelim!

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'Allahınızı severseniz iptal edelim'

BDP'ye de tepki gösterdi

TBMM Başkanı Cemil Çiçek özetle şunları kaydetti:Allahınızı severseniz şu iftarları bu zamanda iptal edelim. 30 yıldır katılıyorum, yüzde 70 aynı insanlar. Belli ki israf yapıyoruz. Kişi başı 30 dolardan başlayan ve 60 dolara varan paralar ödeniyor. Eğitim bursuna, ekmeğe ihtiyacı olan insanlar var. Yedik, içtik ama kusura bakmayın bunu da söylemek lazım. Bir yerden bunu değiştirmemiz lazım. Somali'deki kardeşlerimiz için bu Ramazan daha farklı davranmamız lazım' dedi.Milliyet'in haberine göre; Çiçek, BDP'nin 'alternatiif cuma' girişimine de tepki göstererek, 'Bir yandan alternatif cuma yapıyorlar, diğer taraftan rahmet ayında kan döküyorlar. İki yaşındaki çocuğu katledip buna da barış diyorlar' diye konuştu.Terörün bir ülkeye belli istekleri kabul ettirmek, ülkenin huzurunu bozmak, ülkeyi içeriden sıkıntıya sokmak adına uluslararası bir "manivela" olduğunu dile getiren Çiçek, bunun iyi görülmesi gerektiğini kaydetti.Bugün herkesi üzen terör örgütünün arkasında uluslararası güçlerin olduğuna dikkati çeken Çiçek, şunları söyledi:"Bunu iyi anlayalım. Bu güçler, bunu kullanmak suretiyle Türkiye’de bir kısım sıkıntıları çıkarmaya çalışıyor. Kan dökenler, kin kusanlar, bu ülkenin hiçbir vatandaşını temsil etmiyor. Bu nasıl temsildir ki iki yaşındaki çocuğu katlediyor, bu nasıl temsildir ki hamile kadınları katlediyor, bu nasıl temsildir ki yaşlı, eli öpülesi insanları kurşuna diziyor, bu nasıl temsildir ki bir alışveriş merkezinde, bir pazarda bombanın pimini çekiyor, masum bir sürü insanın kanına giriyor? Sonra da bunun önüne ’barış, demokrasi’ diyor. Bununla da zannediyor ki ’bu işin üstünü kapatacağım’. Bunları el birliği ile ortaya çıkarmak ve bunların aramızda meydana getirmek istediği ayrıya gayrıya, fitneye fesada imkan vermemek gerekir. Cenab-ı Hak’tan bunu niyaz ediyorum. İnşallah akan bu kanlar son kan olur, çektiğimiz bu sıkıntılar son sıkıntı olur. İnşallah huzur içinde bayrama ulaşırız."Salondakilerin ramazan ayını da kutlayan Çiçek, "Heyecanımı bağışlayın. Ben siyaset adamıyım ama yaptığım konuşma siyasi bir konuşma değil. Ben maalesef, ’inşallahlı, maşallahlı’ konuşma yapamıyorum" diye konuştu.Bu ay sorumlulukların teker teker hatırlanması gerektiğini belirten TBMM Başkanı Çiçek, salondakilerden şehitler ve gaziler için Fatiha duasını okumalarını istedi. Çiçek, "Ne yapmamız gerekiyordu, neyi yapamadık?" konusunda vicdan muhasebesi yapılması gerektiğini de belirterek, o zaman iftarların daha hayırlı olacağını sözlerine ekledi.