Cemil Çiçek: Önce özgürlükler, sonra başkanlık sistemi; Erdoğan yanlış konuşuyor olabilir, ama...

Başkanlık sistemine geçildiği takdirde hak ve özgürlüklerin sıkıntıya gireceği yönündeki endişeleri dikkate aldıklarını söyleyen TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi Cemil Çiçek, "O hâlde, bu buraya girmesin diye evvela insan hakları, özgürlükler kısmını bizim netleştirmemiz lazım. İşin temelini sağlam atmamız lazım, sonraki binayı onun üzerine inşa edeceğiz" dedi. 24. dönemde TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na başkanlık eden Cemil Çiçek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlık sistemiyle ilgili açıklamalarına ilişkin olarak "Yani, bir ülkede bir teklif geldiğinde yargı başkanı konuşacak, sendika başkanı konuşacak, akademisyenler konuşacak, partiler konuşacak ama Cumhurbaşkanı konuşmayacak. Ha, yanlış konuşuyor olabilir, yanlış takdim ediyor olabilir, beğenmediğimiz usul ve yöntemleri olabilir; bunu her türlü eleştiri hakkı var, zaten eleştiri de yapılıyor" diye konuştu.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na başkanlık eden TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP'nin öne sürdüğü ön şartlar nedeniyle komisyon çalışmalarını sonlandırdı.

Komisyonun üçüncü ve son toplantısının tutanaklarına eski TBMM Başkanı ve AKP Ankara Milletvekili Cemil Çiçek'in başkanlık sistemi, hak ve özgürlükler ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasayla ilgili ifadelerine değindiği sözleri de yansıdı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, sistem değişikliğine değinen Çiçek aynen şöyle dedi:

“Başkanlık sistemi de, yarı başkanlık, parlamenter sistemleri de tartışırken dikkat ettiğimiz bir husus var ifade edilen: ‘Efendim, başkanlık sistemi olursa tek kişi yönetimi olur.’ Olursa ne olur? Hak ve özgürlükler vesaire bunlar sıkıntıya girer. O hâlde, bu buraya girmesin diye evvela insan hakları, özgürlükler kısmını bizim netleştirmemiz lazım. İşin temelini sağlam atmamız lazım, sonraki binayı onun üzerine inşa edeceğiz. Bina olmadan daha yukarıdan, 3’üncü kattan, 4’üncü kattan tartışmaya başlarsak, bu da bize bir başka türlü zaman kaybı olur yani şöyle bir sıkıntıya gireriz.”

CHP'li Tezcan: Ben mi yanlış anladım?

Çiçek’in bu sözleri CHP’li Bülent Tezcan’ın dikkatini çekti. Tezcan ile Çiçek arasında daha sonra şu diyalog yaşandı:

Bülent Tezcan: Aynısını, onu demin farklı söylediniz de ben de şaşırdım.

Cemil Çiçek: Yok, yok, hayır, hayır.

Tezcan: Biraz önceki cümleniz farklıydı da ondan.

Çiçek: Yok, yok, hayır.

Tezcan: ‘Başkanlık sistemi olacaksa işte hak ve özgürlükler daha tehlikeye girer…’

Çiçek: Girer.

Tezcan: ‘…o zaman temel hak ve özgürlükleri nasıl yapmamız lazım?’ dediniz de o dikkatimi çekti.

'Erdoğan yanlış konuşuyor olabilir'

Cemil Çiçek, daha sonraki bölümde Erdoğan’ın açıklamalarına atıf yaparak, şu çarpıcı sözleri kullandı:

“Bu başkanlık sistemi konusunu Türkiye’ye her defasında Cumhurbaşkanları getirmiştir, rahmetli Özal getirdi. Özal bunu getirince her erkten konuşanlar oldu, yargı başkanlarından da konuşan oldu. Yani, bir ülkede bir teklif geldiğinde yargı başkanı konuşacak, sendika başkanı konuşacak, akademisyenler konuşacak, partiler konuşacak ama Cumhurbaşkanı konuşmayacak. Ha, yanlış konuşuyor olabilir, yanlış takdim ediyor olabilir, beğenmediğimiz usul ve yöntemleri olabilir; bunu her türlü eleştiri hakkı var, zaten eleştiri de yapılıyor. Yani, biz burada Cumhurbaşkanını savunuyor havasında değiliz, AKP’yi temsilen burada bulunuyoruz.”