Cemil Çiçek: Ne çekiyorsak dilimizden çekiyoruz

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Swissotel'de Kırşehirli Dernekler Federasyonunca düzenlenen Kırşehirliler İftar Programına katılarak, Türk medeniyetinin bir anlamda ramazan medeniyeti olduğunu ve böyle buluşmaların şükredilecek bir husus arz ettiğini söyledi.

Ramazan ayında insanların daha iyi bir insan olmak için çabaladığını ifade eden Çiçek, bunu yaparken dikkat edilmesi gereken hususla ilgili şunları dile getirdi:

"Bir süreçten geçiyoruz özellikle bu sözlerim siyaset adamları için. Ne çekiyorsak dilimizden çekiyoruz. Dilimiz insan için çok büyük imkan ama iyi kullanılmadığı zaman insanın başının belasıdır. O halde ramazanda sadece midemizle aç kalarak tuttuğumuz bir iş, eylem değil belki bütün uzuvlarımızla buna dikkat etmemiz, oruç tutmamız gerekiyor. Burada da en fazla dikkat etmemiz gereken husus dilimizdir, onun için bu ülkenin uluları 'eline, diline, beline sahip ol' diyor, 'incinsen de incitme' diyor."

Çiçek, siyasetçilerin halka iyi örnek olmadıklarını da söyleyerek, "siyasilerin en kötü yanının ve siyaseti de her geçen gün biraz daha korkulu hale getiren kısmının dil olduğunu" vurguladı.

Mecliste verdiği iftarda da dille ilgili konuştuğunu bildiren Çiçek, "Dilimizin çok rahat durduğunu söyleyemem. Her gün kırıyoruz döküyoruz, incitiyoruz, sonra da kürsünün bu tarafına geçip hep beraber... Bu milletin birliğe, beraberliğe ihtiyacı var. Emin olun bu milletin birliğini, dirliğini bozan ne terör örgütü ne şudur, ne budur. Bizim dilimizdir, kötü kullandığımız dilimizdir. Başım rahat olur dilim rahat durursa" diye konuştu.

Dil ile ilgili atasözlerini sıralayan Çiçek, bu sözlerden biri hayata geçirildiğinde ramazan ayının anlamını bulacağını ifade ederek, "Bu ülke daha huzurlu, yaşanacak bir ülke olur ikide bir kürsünün arkasına geçip bu milletin birliğe, dirliğe ihtiyacı var demeyiz. Elbette bu memleketin dirliğe, birliğe ihtiyacı var ama bunu da büyük ölçüde bozan dildir" ifadesini kullandı.

İftara Sayıştay Başkanı Recai Akyel, AKP milletvekilleri Emrullah İşler, Muzaffer Aslan ve Abdullah Çalışkan, Kırşehir Valisi Özdemir Çakacak ve çok sayıda davetli katıldı.