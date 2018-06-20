Cemil Çiçek: 'Millet Kıraathaneleri', yeni bir proje değil

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve AKP Milletvekili Cemil Çiçek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimleri sonrası hayata geçirileceğini duyurduğu "Millet Kıraathaneleri" projesinin yeni olmadığını söyledi.

Karar yazarı Elif Çakır, Çiçek'in “Kıraathane projesi yeni değil” dediğini aktardı.

Çakır, "Önümüzdeki seçimlerde zorlu bir imtihan bizi bekliyor" başlığıyla yayımlanan yazısının devamında şunları söyledi:

Büyük bir şaşkınlık içerisinde “Nasıl yani” deyiverdim.

Sayın Çiçek “Projede sorun yok, aslında güzel bir proje. Sonuçta, bizim gibi okuma oranları düşük bir ülke için iyi, gerekli ve faydalı bir proje. Sorun şu ki, 24 Haziran’da sandıklar genel seçimler için kurulacak, yerel yönetimler için değil” dedi ve kıraathane projesinin 1988 yılında, kendisinin devlet bakanlığı döneminde, bir devlet projesi olarak uyguladıklarını ve bu proje ile kamuoyunun beğenisini ve desteğini aldıklarını söyledi. Proje o kadar beğeni almış ki, dönemin Kahveciler Federasyonu Başkanı Ali Paşa Aksu çıkıp devlete teşekkür açıklaması yapmış. Ve 7 bin 15 kahvehanede kitap okuma köşeleri oluşturduklarına yönelik bir basın açıklaması yapmış. Sayın Çiçek’in devlet bakanlığı döneminde bir devlet projesi olarak gerçekleştirdiği “Kahvehaneden Kıraathaneye” projesini, İbrahim İnal “Kitap Tiryakiliği” kitabında anlatıyor.