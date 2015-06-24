Cemil Çiçek: Koalisyon süreci uzarsa hayat durur, vatandaş alışveriş bile yapmayabilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü Meclis’teki makam odasında buluşturan Cemil Çiçek, o buluşmadan sonra ilk kez, TBMM Başkanı olarak son kez seçim değerlendirmesi yaptı. Erken seçim yerine hükümetin kurulması gerektiğini savunan Çiçek, “Süreç uzarsa hayat durur. Vatandaş alışveriş bile yapmayabilir” dedi.

Liderlerin birbirlerine yönelik suçlamalarının ve seçim sonrasında da devam eden atışmalarının geçmişte kalması gerektiğini belirten Çiçek, “Artık sorumluluk zamanı. Anayasal süreç işleyecek. Uzaktan yapılan konuşmalar ve çağrıların yerini resmi temaslar alacak. Liderler arasında daha yoğun temaslar gerçekleşecek” ifadesini kullandı.

‘Sert siyasetçiler silindi gitti’

Habertürk’ten Saliha Çolak’a konuşan Çiçek, sertlik yanlısı siyasetçilerin siyasetten silindiğini hatırlatarak, “Sertlik, siyasetçilere bir şey kazandırmaz. Sertliğin nelere yol açtığını hep birlikte yaşadık. Meclis’te geçen dönem neler oldu? Ağza alınmayacak laflar söylendi. O lafları söyleyenler şimdi Meclis’te yok. 100’e yakın milletvekili belki de bir daha gelmemek üzere gitti. Siyasete olumlu katkılar yapmayan, sertlikle sonuç almaya çalışanlar bir süre sonra ortalıkta görünmüyor. Yeni, temiz bir sayfa açılması lazım. Herkes bunun önemini anlarsa, her şey çok güzel olacak” şeklinde konuştu.

Erken seçim yerine bir hükümetin kurulmasının daha iyi olacağını kaydeden Çiçek, şunları söyledi: “Seçimden çıkan iki gerçek var. Birincisi, hiçbir parti tek başına iktidar çıkaramadı. İkincisi de, Anayasa’ya göre önemli yetkileri olan bir Cumhurbaşkanı gerçeği var. Hükümetin kurulması için sürecin başlaması ve sonuçlanması, Cumhurbaşkanı’na bağlı. Siyasi parti liderlerinin de bu gerçek üzerinde hareket etmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı eleştirilebilir ama bunların nezaket ölçüleri içinde yapılması gerekir.”

‘Vatandaş alışveriş bile yapmayabilir’

Cumhurbaşkanı’nın hükümeti kurma görevini teamüllere göre AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’na vereceğini belirten Çiçek, hükümet sürecinin uzamaması gerektiği uyarısında da bulundu: “İş dünyası, iç ve dış ekonomik çevreler, bürokratından memuruna çalışanlar ve vatandaşlar hükümet kurma sürecinin sonuçlanmasını bekliyor. Bürokratlar imza atmaktan çekiniyor. Süreç uzarsa hayat durur. Vatandaş alışveriş bile yapmayabilir. Siyasetçilerin buna bakarak sorumluluk alması lazım.”