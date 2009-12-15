Cemil Çiçek: Keyfi zam yapmadık

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, keyfi olarak zam yapan bir hükümet olmadıklarını söyledi.

Başbakanlık merkez teşkilatı ile MİT, MGK Genel Sekreterliği, YDK, TODAİE, SHÇEK, Özürlüler İdaresi, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2010 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Görüşmeler sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Çiçek, Başbakanlık merkez teşkilatı bütçesindeki yüksek artışın Kredi ve Yurtlar Kurumu gibi bazı kuruluşların Başbakanlığa bağlanmasından kaynaklandığını söyledi.

Başbakanlığın kendi bütçesindeki artışın en önemli nedeninin de İstanbul'da yapılmakta olan ''milli arşiv binası'' olduğunu belirten Çiçek, bunun son derece önemli olduğunu ifade etti. Çiçek, ''Hepinizin desteği önem arz ediyor. Çünkü, arşivlerimiz bizim hazinemizdir. Ama çok dağınık şekilde bulunuyor. Böyle bir binanın yapılmasına ihtiyaç var'' dedi.

Başbakanlıkta 3 tane uçak bulunduğunu bildiren Çiçek, bunların bir havuz sistemi içinde Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile ihtiyaç halinde bakanlar ve devletin diğer birimleri tarafından kullanıldığını söyledi.

Çiçek, Başbakanlık bütçesinden herhangi bir dernek ya da vakfa yapılmış yardımın olmadığını da bildirdi.

Doğalgaz gibi ürünlerin fiyatlarını hükümetin belirlemediğini belirten Çiçek, şöyle devam etti:

''Bunlar dışardan aldığımız şeyler. Bunların bir fiyat belirleme mekanizması var. Dövizle aldığımız bir şeyin fiyatında artış varsa ister istemez içerde de olacaktır. Bunu belli bir süre sübvanse edersiniz ama ila nihaye bunu devam ettirme imkanınız yok. Uluslararası piyasalardaki fiyatlar neye göre teşekkül ediyorsa ona göre teşekkül ediliyor. Yeri geldi 4 sene, 5 sene zam yapmadığımız oldu. Keyfi olarak zam yapan bir hükümet olmadık. İhtiyaç yoksa, zaruret yoksa, dış piyasa böyle bir fiyat ayarlamasını gerektirmiyorsa fiyat ayarlaması yapılmamıştır. 5 sene elektriğe zam yapılmadığı dönemler oldu. Demek ki ihtiyaç yoktu. Sonra ihtiyaç hasıl oldu zam yapıldı.''

Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf ise SHÇEK yurtlarında şiddet ve istismarın en aza indirgendiğini, kadının istihdamını artırmak için başlatılan projeler bulunduğunu bildirdi. Kavaf, Özürlüler İdaresi ile TÜİK'in özürlü veri tabanı oluşturmak için bir araştırma başlattıklarını da belirtti.

Şahsı adına söz alan Eskişehir Bağımsız Milletvekili Tayfun İçli, bütçe konusunda halka doğruların söylenmediğini, Türkiye'nin borcunun 600 milyar dolara çıktığını söyledi.

İçli, bütçenin 70 milyar TL açık vereceğini öne sürdü.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün ''2001 yılı krizinde 5 milyar doların Merkez Bankasından hortumlandığını ve dönemin Merkez Bankası Başkanı'nın 'Rahşan Affı'ndan yararlandığını'' söylediğini ifade eden İçli, ''Söz konusu yasa 2000 yılında çıktı. 2001 yılında olan kriz ile ilgili sorumluluk konusunda nasıl uygulanır. Niye hesap sormuyorsunuz, niye yakasına yapışmıyorsunuz? Suçlama zaman aşımına uğrarsa biz sizden Yüce Divan'da hesap sorarız'' diye konuştu.