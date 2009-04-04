Cemil Çiçek haksız mı?

Başbakan Yardımcısı Cemi Çiçek'in DTP'nin Doğu ve Güneydoğu'da aldığı oyları değerlendirirken, "Ermenistan sınırına dayandılar" şeklindeki sözleri tartışılmaya devam ediyor. Tartışmaya bugünkü köşe yazısıyla katılan Cumhuriyet gazetesi Yazarı İlhan Selçuk, Çelik'in sözlerini hatırlatarak 'Peki, yalan mı?" diye sordu. Selçuk'un 4 Nisan 2009 tarihli yazısı şöyle:



Fotoğraf ve Harita...



Medyada dolaşan laflara bakarsanız Cemil Çiçek de Ergenekoncu imiş...

Seçim sonuçları haritasına bir göz atınca demiş ki:

“- Ermeni sınırına dayandılar...”

Kimler?..

Etnikçiler..

Kıyamet kopuyor bu yüzden...

Peki, yalan mı?..



*



Çok partili rejim Türkiye’de ‘sağ-sol, sermayeci-emekçi’ yelpazesini çoktan yitirdi...

Nereye oturdu?..

• Anadolu’da kıyılar laik..

• Göbekte dinciler..

• Güneydoğuda etnikçiler..

Fazla lafa da gerek yok, seçim sonu haritasındaki üç renk herkesin ilk bakışta gözünü alıyor...

Ve artık herkes Obama’yı bekliyor...

ABD Başkanı’nın bir cebinde Kürdistan bağımsızlığı varmış..

Öteki cebinde Ermeni soykırımı tehdidi...

Medyada yorum üstüne yorum yapılıyor, Mütareke basını şıkır da şıkır oynuyor...



*



Oysa bizim RTE, Hüseyin Obama ile Türkiye’ye gelmeden önce Londra’da görüştü...

Nasıl?..

G-20 doruğunda...

Yazarımız Özgen Acar fırsat kaçırır mı?..

Londra’dan iki toplu fotoğrafı köşesinde yayımlayıverdi...

Birinde çeşitli ülkelerin İngiltere başkentinde buluşan liderleri yan yana...

Ama, o ne?..

Bizim Başbakan Erdoğan, objektife Obama’nın yanında poz veriyor...

Öteki resim İngiliz Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in lider eşlerine verdiği yemekte topluca çekilmiş hatıra fotoğrafı...

Ama, o ne?..

Bizim RTE’nin tesettürlü eşi Emine Hanım da Michelle Obama’nın omuz başında...



*



Özgen Acar, Emine Hanım’ı yazısında kutluyor:

“- ...Helal olsun Emine Hanım’a... O da ne yapmış etmiş, eşinin ABD Başkanı’nın yanında aile fotoğrafı çektirdiği gibi, kendisi de Bayan Obama’nın yanında yer almasını bilmiş...”



*



İkisine de helal olsun...

Ama asıl önemli olan bu değil...

Obama nasıl olsa Ankara’ya geliyor, bizimkilerle çeşitli fotoğrafları çekilecek...

Önemli olan Obama’nın cebindekiler...

Ve önemli olan fotoğraf değil...

Harita...

Türkiye haritası...

Bu gidişle ‘Milli Misak’ haritası herkesin cebinde bir hatıra fotoğrafı gibi kalacak...

Vatanseverleri Ergenekon tertibiyle sindirmeye çabalayan bu iktidar, Türkiye haritasını parçalamaya doğru çekiştiriyor...

Günümüzün en çarpıcı siyasal fotoğrafı bu...



